Finał "Mask Singer": Kto wygrał program? Wiadomo, kto był Kogutem, Bocianem i Deszczem

"Taniec z Gwiazdami": Widzowie stają w obronie Kalusa i Lipki: "Pary w finale to przypadek, a nie efekt pracy"

Stacja TVN podjęła decyzję o przyspieszonym finale " Tańca z Gwiazdami ". Z powodu zakażenia koronawirusem z dalszego udziału w programie musieli zrezygnować Sylwia Lipka i Rafał Maserak oraz Bogdan Kalus i Lenka Klimentova. Tym samym w wyścigu po "Kryształową Kulę" pozostało tylko dwie pary. Według sporej części widzów finał 11. edycji show będzie po prostu niesprawiedliwy: Bez sensu oglądać finał, w którym pary to przypadek, a nie efekt pracy. Internauci stanęli w obronie Sylwii Lipki, Bogdana Kalusa i Anny Karwan, której taneczny partner, Jan Kliment, również trafił na kwarantannę. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Zapadła decyzja w sprawie finału tanecznego show! Jest oficjalne oświadczenie produkcji Widzowie krytykują przyspieszony finał "Tańca z Gwiazdami" Pandemia koronawirusa bardzo skomplikowała przebieg 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Show wystartowało już wiosną 2020 roku, jednak z powodu rosnącej liczby zachorowań, stacja zdecydowała o zawieszeniu show aż do jesieni. Po wakacjach "Taniec z Gwiazdami" ruszył w niemal niezmienionym składzie. Z udziału w show zrezygnował jedynie Marcin Bosak. Jednak okazało się, że problemy związane z pandemią koronawirusa nie ustąpiły. W związku z gwałtownie rosnącą liczbą zachorowań zdecydowano o emisji odcinków bez udziału mediów i publiczności. Koronawirus dopadł także uczestników show. Na kwarantannę musieli się udać Bogdan Kalus, Lenka Klimentova, oraz Jan Kliment. W związku z tym Bogdan Kalus musiał zrezygnować z udziału w show. Anna Karwan straciła możliwość trenowania ze swoim partnerem, Janem Klimentem, którego zastąpił Kamil Kuroczko. Niestety, taniec z nowym partnerem okazał się ostatnim tańcem Anny Karwan w programie. Po jej odejściu na drodze do finału...