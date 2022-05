"Mask Singer": Widzowie wiedzą już, kto kryje się pod maską Koguta? Zbliża się wielki finał

Beata Kozidrak też wzięła udział w popularnym ostatnio wyzwaniu #16hotchallenge2, który ma na celu wesprzeć polską służbę zdrowia i promuje zbiórkę pieniędzy na walkę medyków z koronawirusem. I, trzeba przyznać, pozamiatała... Wyznanie polega na tym, aby osoba nominowana w ciągu 72 godziny odpowiedziała hip hopowym nagraniem 16 wersów opublikowanym w sieci i nominowała do zabawy kolejne osoby. Beata Kozidrak w roli raperki poradziła sobie doskonale, a Internauci są pod wrażeniem i twierdzą, że "królowa zmiotła wszystkich". Beata Kozidrak w #16hotchallenge2 - cały tekst Beata Kozidrak podziękowała Monice Brodce, Vogule Poland i Ras Luta za nominację, a sama wyzwanie rzuciła Kabaretowi Smile oraz Ani Mru Mru. Pod energetycznym nagraniem napisała: Nie widzieliśmy się dwa miesiące! Energia, która się w nas skumulowała, eksplodowała na planie. Efektem jest ten film. Wielkie dzięki dla mojej cudownej ekipy. Uwielbiam Was! - czytamy na Instagramie Beaty Kozidrak. Faktycznie takiej odpowiedzi na #16hotchallenge2 jeszcze nie było! O czym rapuje Beata Kozidrak? Przeczytajcie ten tekst! Stoi na stacji lokomotywa będzie nabijać chłopcom aktywa. Uff, jak gorąco, patrz na to stary, wjeżdża na koniu Gowin wspaniały, A za nim biegnie chłopiec zdyszany, tak walczył z ostrym cieniem zawzięcie, Chłopie dasz radę, krzyczę do niego, może ci zrobię hita jakiego. A tych wagonów jest ze czterdzieści, patrzę na TV, nie wierzę w treści. Lecz tak się kręci koło za kołem, wychodzisz z chaty, idziesz na wojnę. Ja tylko chciałam robić, co umiem, i Co mi Panie dasz zaśpiewać z tłumem Sama sobie dziergam sweterek i czary mary czas na rowerek Czasem se chodzę po mych salonach, koszula w złocie, mikrofon w dłoniach, Brawo mi bije, świeci światłami,...