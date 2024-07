Ewa Farna nie poznała Arka Kłusowskiego, który wziął udział w "Idolu"? Kiedy Kłusowski, znany widzom z trzeciej edycji "The Voice of Poland", pojawił się na scenie, Ewa zachowała się tak, jakby widziała Arka pierwszy raz. Co ciekawe, Kłusowski pomógł napisać artystce tekst do jej przeboju "Ulubiona Rzecz", a także ostatniego singla "Wszystko albo nic". Ponadto, kiedy był w "The Voice" Farna mocno mu kibicowała. O co chodzi?

Kiedy Arek wszedł do studia z jurorami, musiał się przedstawić, powiedzieć skąd pochodzi i czym się zajmuje. Farna nie przywitała się z nim, ani nie powiedziała o ich współpracy. Fani od razu wychwycili ten fakt, a na Ewę posypały się gromy od internautów:

Kiedy przyszło do oceny, Farna powiedziała:

Kiedy Kłusowski występował w finale The Voice Of Poland, wtedy piosenkarka na swoim Facebooku napisała:

Dla mnie i tak wygral ARO:).... Kto nie wie, Arek pomogl napisac mi tekst do piosenki Ulubiona Rzecz:)! Go go go for it! Swietny glos! - napisała Ewa.