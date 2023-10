Maluba znana z "Projektu Lady" opowiedziała nam o swojej przygodzie w "Dziewczynach z Dubaju". Zagrała epizodyczną rolę u boku Dody. Co wydarzyło się, gdy spotkała gwiazdę a jednocześnie współproducentkę filmu na castingu?

Reklama

Teraz to już po wszystkim - miała pomyśleć, po tym co powiedziała do niej Doda.

Poznajcie szczegóły tej sytuacji.

"Dziewczyny z Dubaju": Doda zagrała w mocnej scenie

"Dziewczyny z Dubaju" okazały się być najlepszym filmem 2021 roku wpuszczonym do kin od początku pandemii. Doda, Maria Sadowska i cała ekipa cieszyli się nie tylko doskonałym weekendem otwarcia ale również kolejnymi sukcesami. Film był jednym z najbardziej oczekiwanych produkcji 2021 roku i nie zawiódł widzów. Przygotowania do produkcji trwały aż dwa lata. Uwagę poświęcano każdej najmniejszej scenie. Przy nagraniu jednej z nich był problem, a żadna z aktorek nie chciała zdecydować się na kontrowersyjną rolę. Mowa o dubajskiej prostytutce, która szczyciła się swoimi erotycznymi podbojami. Podjęła się tego sama Doda a w mocnej scenie towarzyszyła jej również reżyser "Dziewczyn z Dubaju" Maria Sadowska:

Z rolą Róży było tak, że żadna z aktorek, z przyczyn oczywistych, nie chciała podjąć się tej roli, bo była krótka i żenująca, a żadna ze statystek i modelek też nie chciała zagrać tej roli, ponieważ uważały, że to uwłaczające i obrzydliwe dla nich. Więc ja mówię: „K**a, ja to zagram, to jest wymarzona rola dla mnie. Ja mam dystans, mogę to zrobić”. A Maria: „To ja też chcę!” - mówiła Doda podczas spotkania z fanami.

Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Doda śmieje się własnej wpadki na zdjęciu z premiery

"Dziewczyny z Dubaju": Maluba z "Projektu Lady" o spotkaniu z Dodą na castingu

Do kontrowersyjnego epizodu w "Dziewczynach z Dubaju", Doda i Maria Sadowska potrzebowały również kilku statystek. Wśród nich znalazła się m. in. Maluba z "Projektu Lady". Była podopieczna Małgorzaty Rozenek w wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o swoim castingu z udziałem Dody:

Ja wchodzę a ona pierwsze co to: "O, "Projekt Lady"!" Ja byłam taka zaskoczona: "Wow! serio?!" Nie wiem, może kojarzyła mnie z jedno eventu, gdzie za nią latałam. (...) Od razu jak to powiedziała, to ja taka onieśmielona byłam i mowię: "O nie, teraz to już po wszystkim"

Reklama

Maluba okazała się być fanką Dody a w dodatku dostała wymarzoną rolę. Zobaczcie, co jeszcze zdradziła nam na temat castingu do "Dziewczyn z Dubaju" i tego, jak dowiedziała się, że otrzymała angaż.