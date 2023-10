Jeżeli pandemia ponownie nie pokrzyżuje nam planów, to jesienią 2021 roku czeka nas jedna z najgorętszych premier tego roku. Do kina trafi wyczekiwana ekranizacja książki "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej. Produkcją filmu zajęli się Doda i jej były mąż Emil Stępień. Dla Dody jest to debiut producencki. Wokalistka była mocno zaangażowana w postawanie obrazu i była obecna na planie od samego początku do końca.

Zapytaliśmy Olgę Kalicką, która wcieliła się w jedną z głównych ról w "Dziewczynach z Dubaju" o to, jak wyglądała praca na planie:

Był stres, była radość były łzy, był taniec, było szaleństwo był nieprzespane noce. Było wszystko, co miało prawo się zadziać przy tworzeniu filmu.

"Dziewczyny z Dubaju": Jak się pracuje z Dodą?

A jak się pracuje z Dodą oraz Marią Sadowską? Okazuje się, że obie były bardzo bezpośrednie i dbały o to, aby realizacja scenariusza była jak najlepsza:

To są bardzo silne charaktery, ale to zaleta, bo wiedziały czego chcą i chciały zrobić bardzo dobry film. Mam nadzieję, że im się udało. (...) Na pewno były bardzo zdecydowane, to ogromny walor pracy. Jak coś im się nie podobało, to ja wiedziałam, że one działają dla dobra filmu i dla naszego dobra - podsumowuje Olga Kalicka w rozmowie z Party.pl

Co jeszcze zdradziła na temat pracy przy "Dziewczynach z Dubaju"? Zobaczcie nasze wideo.

