W ostatnią sobotę obejrzeliśmy ostatni odcinek 10. edycji The Voice of Poland. W bardzo wyrównanym finale wygrała podopieczna Barona i Tomsona z Afromental - ledwie świetna Alicja Szemplińska. Ledwie 19-letnia wokalistka podbiła w jubileuszowej edycji serca wszystkich - jurorów, publiczności w studio, w końcu widzów. Czy tak samo dobrze jak ona poradzi sobie ktoś dużo starszy? Już w tą sobotę startuje The Voice Senior, czyli dojrzała wersja The Voice of Poland!

Śpiewających seniorów ocenią sławy polskiej i światowej sceny - Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Program poprowadzą - powierniczka sercowych sekretów w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium Miłości" Marta Manowska oraz etatowy prowadzący show tego typu - Tomasz Kammel. Będziecie ogladać?

The Voice Senior: James śpiewa "Wonderful Tonight" Erica Claptona

W sieci możemy już zobaczyć próbkę tego, jak będą wyglądały występy seniorów. Na przykład Jamesa, który wykonał utwór Erica Claptona "Wonderful Tonight". Śpiewający senior przekonał jurorów - odwróciły się wszystkie fotele! Zobaczcie sami:

Jak Wam się podobało? Będziecie oglądać? To już za 2 dni! Zobaczcie zwiastun: