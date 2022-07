Były partner Sylwii Bomby nie żyje. Kim był Jacek Ochman? 

Sylwia Bomba nie może opędzić się od facetów po rozstaniu: "Co to były za pielgrzymki"

Sylwia Bomba bierze udział w popularnym show "Taniec z gwiazdami". Na występy zdecydowała się tuż po rozstaniu z partnerem, z którym ma córkę Antosię. Czy pozbierała się już po tym trudnym życiowym wydarzeniu? Okazuje się, że gwiazda nie może opędzić się od adoratorów. Zobaczcie, co mówi o propozycjach, które od nich dostaje. Sylwia Bomba pozbierała się już po rozstaniu? Sylwia Bomba w lipcu ogłosiła, że rozstała się z narzeczonym , który jest także tatą jej córeczki Antosi. Gwiazda "Googleboxa" musiała przeprowadzić się do własnego mieszkania z dzieckiem. Ale Sylwia podkreśliła w swoim oświadczeniu, że "była to dobra decyzja". Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - pisała na Instagramie. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Jacek Jeschke zdradził sekret Sylwii Bomby! Gwiazda TTV obecnie jest skupiona na "Tańcu z gwiazdami" i można zauważyć, że na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie. Na dodatek świetnie dogaduje się z tanecznym partnerem Jackiem Jeschke. Reporter "Plotka" zapytał Sylwię, czy pozbierała się już po rozstaniu: Ciężko stwierdzić po paru miesiącach, że się odnalazłam. Szukam. Czuję, że bardziej się odnalazłam, niż że się nie odnalazłam, ale myślę, że żeby poczuć się pewnie w nowych butach, potrzebuję jeszcze chwili - przyznaje. Zobacz także: Jacek Jeschke zdradził intymną tajemnicę Sylwii Bomby! Gwiazda "Gogglebox" obrazi się na tancerza? Sylwia...