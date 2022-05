Sylwia Bomba wspiera Marcina Hakiela: "Widzę, że Marcin przeżywa całe to rozstanie"

Maja Hirsch podczas promocji nowego show TVN "Przez Atlantyk" została nagle zapytana o najgłośniejsze rozstanie ostatnich tygodni, czyli rozstanie Marcina Hakiela i Kasi Cichopek. Poczułam spokój - mówi aktorka. O co chodzi? Maja Hirsch o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela! Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych opublikowali wpisy, które zszokowały zarówno fanów, jak i media. Katarzyna Chichopek poinformowała, że po 17 latach związku rozstała się z mężem , Marcinem Hakielem. Małżonkowie ze względu na dobro dzieci zdecydowali się nie zdradzać powodów rozwodu. Znajomi i przyjaciele pary zgodnie twierdzą, że nic nie widzieli, a para zachowywała się tak jak zawsze. Koledzy z pracy Katarzyny Cichopek wspomnieli, że aktorka przez cały czas była uśmiechnięta i nic nie zwiastowało rozstania. Maja Hirsch również postanowiła odnieść się do jednego z głośniejszych rozstań ostatnich kilku tygodni. Przeczytałam to oświadczenie i poczułam jakiś spokój. To oświadczenie było dla mnie tak jasne w przekazie, konkretne i pełne klasy. Pomyślałam sobie, że fajnie to przedstawili i zrobili to razem. Miałam poczucie, że można też fajnie o tym opowiedzieć. - powiedziała w rozmowie z jastrzabpost.pl. Zobacz także: Katarzyna Cichopek zabrała głos po rozstaniu z Marcinem Hakielem: "Dziękuje, że ze mną jesteście" Aktorka "BrzydUli" zauważyła, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podeszli do sprawy rozstania bardzo dojrzale. Stwierdziła, że ich zachowanie było pełne klasy i pokazało, że da się podjąć decyzję o rozwodzie bez publicznych przepychanek oraz wzajemnych oskarżeń. Maja Hirsch skrytykowała również fanów, którzy są zbyt...