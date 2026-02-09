Magdalena Boczarska zgodziła się na udział w "Tańcu z gwiazdami". Wcześniej fani mogli oglądać ją nie tylko na deskach teatrów, lecz także w filmach takich jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Lejdis" i "Listy do M.". Teraz aktorka zmierzy się z tanecznym wyzwaniem w programie, który już zaczyna zmieniać jej życie.

Magdalena Boczarska szczerze o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Magdalena Boczarska jest jedną z najjaśniejszych gwiazd, które wezmą udział w 18. edycji "Tańca z gwiazdami". W szczerym wywiadzie z Telemagazynem przyznała, że udział w programie to dla niej prawdziwe wyzwanie. Zapytana, dlaczego zdecydowała się w końcu odpowiedzieć "tak" produkcji, odpowiedziała:

Z ciekawości, bo to jest całkiem niezła motywacja w dorosłym życiu. Przychodzi czasami taki moment, że jakieś wyzwania, które wcześniej wydawały nam się absolutnie nie dla nas, albo jakimiś kompletnie zamkniętymi drzwiami, nagle się otwierają i myślę, że wychodzenie ze swojej strefy komfortu, jest jakąś gwarancją rozwoju, a to też jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku aktora.

Magdalen Boczarska o relacji z tanecznym partnerem

Magdalena Boczarska w 18. edycji "Tańca z gwiazdami stworzy parę z Jackiem Jeschke, kilkukrotnym zwycięzcą tanecznego show. Aktorka zdecydowała się opowiedzieć, jak wyglądają treningi ze znanym tancerzem oraz, przede wszystkim, jaka połączyła ich relacja.

Mogę powiedzieć, że akurat mam absolutne szczęście, że to naprawdę dream team. Myślę, że się super dogadujemy i ma dobry pomysł na moją osobę - potrafi mnie utemperować i ogarnąć. wyznała w rozmowie z Telemagazynem.

Aktorka przyznała też, że treningi do "Tańca z gwiazdami" nie są dla niej łatwe, mimo dobrej kondycji fizycznej.

Niedawno zaczęliśmy treningi, jesteśmy po kilku w tym momencie i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie sądziłam, że to jest takie trudne. W sumie można być bardzo wysportowanym, a okazuje się, że taniec to jest jednak zupełnie inna historia, że nasze ciało zachowuje się w bardzo zaskakujący sposób, wcale nie taki do końca, jak byśmy tego oczekiwali. dodała

Będziecie kibicować Magdzie i Jackowi w "Tańcu z gwiazdami"?

