Magdalena Narożna była uczestniczką 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", chociaż nie udało jej się dostać do finału, nie ukrywa, że to była wspaniała przygoda. Z gwiazdą disco polo mieliśmy okazję porozmawiać podczas wiosennej ramówki Polsatu.

Skolim do "Tańca z Gwiazdami"? Narożna nie ma wątpliwości

Poznaliśmy już wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Ogłoszenie duetów odbyło się podczas uroczystej premiery wiosennej ramówki Polsatu. Premiera nowe edycji odbędzie się już pierwszego marca. Magdalena Narożna doskonale pamięta te emocje, które towarzyszyły jej przed debiutem na parkiecie. Nie ukrywa, że na udział w show namawia swojego kolegę z branży:

Super, ja dzisiaj tak rozmawialiśmy z Marcinem Millerem, do Skolima też mówię: ''Weź idź do tego Tańca, bo to fajna przygoda''. Ja jakbym mogła to jeszcze raz bym poszła.

Tego Narożna żałuje po "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Narożna, chociaż wspomina "Taniec z Gwiazdami" jako wspaniałą przygodę, żałuje, że tak mocno zawładnął nią stres przed pierwszymi odcinkami na żywo.

Bym zupełnie inaczej do tego podeszła teraz, na luźno, bo ja strasznie się stresowałam. Nie no, mnie paraliżował stres. Już ten na parkiecie. Tak jak dobrze bawiłam się na salach tanecznych, gdzie w ogóle tego stresu nie miałam i robiłam dużo większy progres niż pokazywałam podczas live'a.

Taniec nie był jej mocną stroną, a program był dużym wyjściem ze strefy komfortu.

Narożna wraca na parkiet. Zapowiedziała niespodziankę

Magdalena Narożna wyznała, że w najbliższym czasie wraca na parkiet i będzie ćwiczyła pod okiem swojego programowego partnera z "Tańca z Gwiazdami", Piotra Musiałkowskiego.

W tym roku szykuję coś specjalnego zapowiedziała.

Co ma na myśli? Zobaczcie nasze wideo!

