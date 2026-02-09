Mikołaj "Bagi" Bagiński po spektakularnym sukcesie w "Tańcu z gwiazdami" wcale nie odsunął się od programu. Do dziś utrzymuje kontakt z tancerką Magdaleną Tarnowską i to właśnie z tego powodu pojawił się na jej treningu z Piotrem Kędzierskim. Jego wizyta zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na tanecznej parze, lecz także na internautach, którzy od razu zaczęli komentować całą sytuację.

Bagi zrobił to na sali treningowej Tarnowskiej i Kędzierskiego. Fani nie dowierzają

Mikołaj "Bagi" Bagiński jako popularny influencer poszerzył swoje grono fanów o telewidzów śledzących "Taniec z gwiazdami". Razem z Magdaleną Tarnowską szybko zdobyli sympatię fanów programu, czego skutkiem było wygranie przez parę legendarnej Kryształowej Kuli. Jak można zobaczyć w mediach społecznościowych, Bagi i Magda cały czas utrzymują ze sobą kontakt. Teraz influencer zaskoczył tancerkę podczas treningu do nowej edycji programu.

Na profilu Bagiego na Instagramie pojawiło się nagranie, które natychmiastowo zyskała ogromną popularność wśród internautów. Widać na nim, jak influencer wchodzi na salę taneczną podczas treningu Magdaleny Tarnowskiej i dziennikarza Piotra Kędzierskiego. Zdziwienie wywołała duża, granatowa łopata, którą influencer żartobliwie "pogroził" nowemu parterowi tanecznemu Magdy.

Internauci od razu zwrócili uwagę również na dźwięk filmiku oraz koncepcję, która zaczerpnięta została z viralowego już nagrania Friza, w którym ten podobną łopatą odgania dziki. Fani nie szczędzili słów pochwał względem całego pomysłu i jak zwykle nie odmawiali Bagiemu humoru.

OMG Hahahah Czekałam na to.

Oglądam w zapętleniu i za każdym razem bawi coraz bardziej.

Płakam. Piotrek niczym King Bruce Lee karate mistrz. czytamy w komentarzach

Tak Bagi zareagował na nowego partnera Magdaleny Tarnowskiej

Nagranie z łopatą na treningu nie jest pierwszym, jakie Bagi nakręcił razem z Magdaleną Tarnowską i Piotrem Kędzierskim. Wcześniej, odpowiadając na poruszenie wśród swoich fanów, nagrali równie humorystyczny filmik, przedstawiający scenkę, kiedy Bagi "poznaje" nowego partnera tanecznego Magdy w programie. Odegrana scenka również bardzo szybko zyskała na popularności wśród internautów, którzy docenili dystans, jaki mają do siebie Magda, Bagi i Piotr.

Bagi na treningu Tarnowskiej i Kędzierskiego, fot. Instagram bginsky

Bagi, Kędzierski i Tarnowska na sali tanecznej, fot. Instgarm bginsky