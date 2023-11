Dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi spore emocje wśród widzów. Fani telewizyjnego eksperymentu matrymonialnego z wypiekami na twarzy przyglądają się losom uczestników, a te nie zawsze są kolorowe. Wystarczy spojrzeć na Kingę i Marcina. Para już od wesela nie dogaduje się najlepiej. Ostatnio między małżonkami coraz częściej dochodzi do spięć. Internauci są przekonani, że ich relacja wisi na związku. Czy czeka nas wielki zwrot akcji? Mamy komentarz ekspertki, Zuzanny Butryn.

Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uratują małżeństwo?

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zgodni co do tego, że w programie dawno nie było tak źle dopasowanej pary. Po przerwie, jaką zrobili sobie uczestnicy, Marcin przyjechał do Kingi i się zaczęło. Warto przypomnieć, że wcześniej dziewczyna spakowała walizki i wyjechała. Niedawno małżonkowie spotkali się, by odbyć szczerą rozmowę.

SCREEN/PLAYER.PL

Choć konwersację Kingi i Marcina trudno określić jako udaną, mężczyzna postanowił, że nie będzie spał w hotelu i został u swojej żony. Czy to oznacza, że para ma jeszcze szanse na odbudowanie relacji? Zapytaliśmy ekspertki programu, Zuzanny Butryn.

Zawsze jest szansa na poprawienie relacji między partnerami. Czasami potrzebujemy na spokojnie porozmawiać i bez emocji wytłumaczyć sobie pewne sytuacje i wspólne spędzanie czasu może to ułatwić. Ważne jest, abyśmy chcieli wysłuchać drugą osobę. Pamiętajmy, że nauka komunikacji to proces, który czasami trwa latami, zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że komunikacji z partnerem uczymy się przez cały związek. Komunikację w relacji możemy stale ulepszać, ale także modyfikujemy ją do różnych etapów życia — powiedziała psycholożka.

Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Player.pl/Ślub od pierwszego wejrzenia

Myślicie, że małżeństwo Kingi i Marcina przetrwa? Spora część widzów twierdzi, że z coraz większym trudem ogląda, jak ta para się męczy. Natomiast internauci podejrzewają, że Kornelia i Marek ze "Ślubu" są razem po programie.

Oglądacie dziewiątą edycję telewizyjnego eksperymentu matrymonialnego?

SCREEN/PLAYER.PL