Kilka dni temu Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowali, że po raz drugi zostali rodzicami. Ich historia związana z narodzinami córeczki nie była jednak łatwa - Hania przyszła bowiem na świat w 24. tygodniu ciąży, jako ekstremalnie skrajny wcześniak. Aneta i Robert mają za sobą wiele trudnych chwil, ale na szczęście dziś, po czterech miesiącach walki o zdrowie i życie dziewczynki, wszystko jest już na dobrej drodze.

Teraz para dzieli się swoimi przeżyciami w sieci - tym razem na wzruszające wyznanie zdecydował się Robert. Przy okazji uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieścił też poruszające zdjęcie z córeczką.

Wpis Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dotyczący narodzin córeczki, poruszył wszystkich. Uczestniczka hitowego show stacji TVN opowiedziała też o trudnych miesiącach, jakie ma za sobą. Były to chwile ogromnej niepewności i walki, ale na szczęście dziś jej córeczka ma się już dobrze.

Urodziłam 700 gramów cudu. Cudu, który jeszcze kilka tygodni wcześniej, jak mnie poinformowano, miał być poronieniem. Tak zostaliśmy rodzicami ekstremalnie skrajnego wcześniaka - siedmiuset gramowej, malutkiej, przepięknej, walecznej Hani Żuchowskiej. Mimo że wiadomo, jaka jest szansa na przeżycie takiego dziecka, gdzieś tam wewnątrz czułam, że będzie dobrze. Nie było kolorowo (nadal nie jest, Hania nadal jest w szpitalu), ale żyje i ma się już całkiem dobrze i tylko to się liczy

Tym razem to Robert postanowił zamieścić na swoim Instagramie zdjęcie i wpis związany z narodzinami Hani. Choć przyznał wprost, że ostatni czas nie był dla całej ich rodziny łaskawy, to jednak dzięki wzajemnemu wsparciu, udało im się przetrwać wszystkie trudne chwile.

Takie malutkie… a zarazem nasze wielkie szczęście. Ostatni czas nie był dla nas łatwy i łaskawy. Był to czas ważnych decyzji, silnych emocji oraz życia w ciągłej niepewności przed kolejnym dniem…Przetrwaliśmy to wszystko razem! Całą naszą czwórką i teraz musi być już tylko lepiej! ,,Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi''

Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podziękował również za ogrom ciepła i wsparcia, jakie jego rodzina otrzymała od bliskich w tych trudnych chwilach.

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim bliskim za ogrom wsparcia jaki otrzymaliśmy oraz wszystkim Wam tutaj, za to że jesteście, za to że wspieracie, za to że dzielicie się swoimi doświadczeniami i własnymi przeżyciami. Dzięki temu wiemy, że nie jesteśmy sami.Dziękuję, dziękujemy!

- podsumował Robert.