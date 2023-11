Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo często próbują znaleźć jakieś "dowody" na to, czy pary biorące udział w programie kontynuują swoje małżeństwo również po zakończeniu show. Choć oczywiście wszystkiego oficjalnie dowiemy się dopiero po emisji finałowego odcinka 9. edycji programu, to jednak już teraz plotek na ten temat nie brakuje. Ostatnio jedna z internautek napisała komentarz odnośnie relacji Kornelii i Marka po programie. Czy to znak, że ta dwójka jest dalej razem? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Kornelia i Marek są nadal parą?

W 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy trzy pary - Kingę i Marcina, Magdę i Krzysztofa oraz Kornelię i Marka. To właśnie ostatnia z wymienionych par zdaniem widzów ma największe szanse na szczęśliwy związek po programie. Oczywiście uczestnicy programu nie mogą póki co zdradzać, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu show - wszystkiego dowiemy się dopiero po finale programu. Mimo to fani już szukają jakichś znaków na to, czy tej dwójce się udało. I właśnie w sieci pojawił się pewien komentarz, który daje nadzieje, że Kornelia i Marek faktycznie kontynuują swoje małżeństwo po programie.

Na jednej z grup zrzeszających fanów programu pojawił się komentarz internautki, która przyznała, że wie, iż Kornelia i Marek dalej mieszkają razem w Bydgoszczy.

Jakby co Kornelia i Marek nadal mieszkają razem w Bydgoszczy - napisała jedna z internautek.

Ta wiadomość oczywiście bardzo ucieszyła innych fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Niech im się wiedzie - piszą szczęśliwi widzowie programu.

Czy rzeczywiście te słowa okażą się prawdą? Mamy oczywiście taką nadzieję, jednak póki co trzeba śledzić kolejne odcinki programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", aby się o wszystkim oficjalnie przekonać! A Wy, lubicie tę parę?