Klaudia El Dursi od kilku tygodni jest w Wietnamie na nagraniach nowego sezonu "Hotelu Paradise". Na wyjazd zabrała swoją mamę, partnera i dzieci. Okazuje się, że podczas nagrań odwiedził ją również były partner, który przyjechał na jej urodziny. Teraz Klaudia opowiedziała nam, jak wygląda jej relacja z tatą jej pierwszego syna. Zobaczcie!

Klaudia El Dursi przyjaźni się z byłym partnerem

Klaudia El Dursi może liczyć na wsparcie ze strony swojej mamy oraz partnera. Niewiarygodne, że do bliskich sobie osób może zaliczyć byłego partnera. Grzegorz jest przyjacielem rodziny i doskonale rozumie się z Klaudią oraz jej obecnym partnerem. Klaudia El Dursi nie ukrywa, że to nie pierwszy raz kiedy spędzili wakacje razem, co więcej odwiedzają się, będąc w Polsce. Łączy ich nie tylko przyjaźń, ale również syn- Dawid, który jest już nastolatkiem i uczęszcza do pierwszej klasy liceum.

Mamy super kontakt. Grzegorz tutaj przyjechał spędzić z nami moje urodziny(...) to nie były pierwsze wspólne wakacje, często się widzimy(...) to nie była prosta droga, to zajęło sporo lat, żeby dojść do tego miejsca - zdradziła Klaudia.

Prowadząca "Hotel Paradise" zdradziła nam również, jaki jest sposób, aby mieć dobre relacje z ex partnerem. Okazuje się, że to nie była łatwa droga, ale dzięki akceptacji pewnych rzeczy udało im się wypracować przyjacielskie stosunki.

Myślę, że to jest kwestia akceptacji(...) bardzo pomaga kwestia wybaczenia. Poza tym bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, lubimy swoje poczucie humoru, nigdy nie jest nam nudno - przyznała Klaudia.

Zobaczcie, co więcej zdradziła nam Klaudia podczas wywiadu.

