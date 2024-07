1 z 22

Renata Kaczoruk to teraz bardzo gorące nazwisko! Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego zdobyła wielką popularność dzięki udziałowi w show "Azja Express". Modelka jest czarnym charakterem 1. edycji show TVN, które realizowane było w Azji. Najpierw z powodu jej zachowania odpadła z programu ulubienica widzów Małgorzata Rozenek, później modelka pokłóciła się z Leszkiem Stankiem oraz podpadła Hannie Lis. Kaczoruk od początku programu "Azja Express" robi wszystko, żeby wygrać show, nie dotrzymuje obietnic, nie odwdzięcza się za przysługi. Renata budzi skrajne emocje u widzów programu - jedni jej kibicują, drudzy wręcz jej nienawidzą. Ta druga grupa jest zdecydowanie większa, dlatego na profilu Renaty na Instagramie często pojawiają się krytyczne komentarze pod jej adresem.

Ostatnio o Renacie zrobiło się bardzo głośno również z powodu konfliktu z Małgorzatą Rozenek. Między gwiazdami doszło do awantury na planie show, ale po powrocie z Azji wydawało się, że doszły do porozumienia. Rozenek nie obrażała jej w mediach, a nawet zaprosiła ją na kawę. Później jednak sytuacja zmieniła się, gdy Kuba Wojewódzki mocno skrytykował Rozenek w wywiadzie dla "Polityki", a Renata na swoim Instagramie napisała, że nie będą przyjaciółkami i wypomniała jej, że chciała się umówić z nią, żeby paparazzi zrobili im zdjęcia. Rozenek nie zareagował na zaczepkę Kaczoruk, ale za to zapowiedziała, że pozwie Kubę Wojewódzkiego za jego słowa o niej w "Polityce".

Udział w programie "Azja Express" otworzył Renacie drzwi do wielkiej, telewizyjnej kariery. Dotychczas Kaczoruk pracowała jako modelka i występowała w pokazach największych polskich projektantów. Media zaczęły o niej pisać w 2013 roku, gdy zaczęła spotykać się z Kubą Wojewódzkim. Para często pojawiała się na salonach. Jak wtedy wyglądała? Zobaczcie galerię zdjęć Renaty Kaczoruk z początków kariery!

