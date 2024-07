1 z 12

Hanna Lis, Małgorzata Rozenek, Agnieszka Wlodarczyk i inne gwiazdy nowego programu TVN "Azja Express" spotkały się o 5 rano na lotnisku! Uczestnicy show, które poprowadzi Agnieszka Szulim właśnie ruszyli nagrywać program.

Na lotnisko jako pierwszy dotarł Michał Żurawski mąż Romy Gąsiorowskiej, zaraz potem była Agnieszka Włodarczyk ze swoją przyjaciółką Marią Konarowską. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan jak widać po bagażach są perfekcyjnie przygotowani.

Zaskakująco mało bagażu miała Hanna Lis i Łukasz Jemioł.

Zobacz galerie z gwiazdami "Azja Express"!

A kto weźmie udział w "Azja Express"?

Lista uczestników programu "Azja Express"

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Renata Kaczoruk, Hanna Lis i Łukasz Jemioł, Iza Miko, Pascal Brodnicki, Przemysław Saleta, Michał Żurawski.

"Azja Express" jednak to nie będą wakacje. To program podróżnyczy w którym pary złożonych z gwiazd mają przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Nie będzie im łatwo, bo muszą to zrobić bez przewodnika i tylko z jednym euro na głowę! Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w odcinku celu, odpada z programu.

"Azja Express" to format holenderskiego programu z 2004 roku “Peking Express". Gwiazdy, które wezmą udział w show wyjeżdżają do Azji jeszcze w tym miesiącu. Program przez długi czas roboczo był nazywany "Orient Express".

Gwiazdy będą cały czas obserwowane przez ekipy filmowe - kamery będą włączone nawet wtedy, gdy będą spać!

Jak myślicie, kto wygra program?

