Z programem mieli pożegnać się: Staszek Karpiel Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin. Ale Agnieszka Woźniak Starak przyszła do pokoju chłopaków, którzy już się pakowali do Polski, i powiedziała, że jeden z nich musi zostać, a drugi wracać do Polski. W szóstym odcinku sytuacja powtórzy się - odpadnie tylko jedna osoba z pary. W siódmym odcinku dwie osoby, które zostały, będą parę. Wtedy też pozostali uczestnicy dowiedzą się o tym. Na razie nie wiadomo więc, który z górali został, a który wrócił do Polski.

