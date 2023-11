Joanna Przetakiewicz na swoim profilu na Instagramie postanowiła skomentować zarzuty, że tylko zamożne kobiety mogą zadbać o swoją figurę. Przy okazji zdradziła, jaką stosuje dietę i jakie kosmetyki pomagają jej zachować jędrne ciało.

Kochane dziewczyny broń boże nie dajcie sobie wmówić, że nie stać Was na wysportowane ciało. Spotkałam się z takim komentarzem. Takie teorie są szkodliwe społecznie bo odbierają wiarę w siebie. Przede wszystkim nieprawdziwe. Wystarczy ćwiczyć 2x w tygodniu (z aplikacją lub dvd Ewy lub Ani) na siłowni lub w domu. 3x w tygodniu byłoby świetnie, ale z doświadczenia wiem, że to mało realne. Dieta - nie znam się, ale wystarczy jeść umiarkowanie i w miarę zdrowo, aczkolwiek bez przesady ;) Lody z McDonalda uwielbiam i nie potrafię sobie odmówić ❤️ Dla uzyskania ładnej skóry polecam masaż szorstką rękawicą potem maść Benpanthen (z apteki) z jakąkolwiek oliwką lub mleczkiem na noc. Top zabieg!????????Robię to codziennie przed spaniem. Zajmuje to około 10 minut - napisała Joanna Przetakiewicz.