Stanisław Karpiel-Bułecka jest jednym z uczestników drugiej edycji Azja Express. Góral ma 34 lata i niecały rok temu urodził mu się synek. Jednak niektórzy zastanawiają się, jakie rodzinne koligacje łączą Staszka z Sebastianem Karpielem-Bułecką, liderem zespołu Zakopower? Mają to samo nazwisko, obaj mają swoje góralskie zespoły, a ich uroda też jest podobna.

Choć Staszek często mówi o Sebastianie "brat", to tak naprawdę okazuje się, że Staszek jest dla Sebastiana bratankiem. Bo ojciec Staszka jest bratem Sebastiana.

Ojcem Stanisława Karpiela-Bułecki jest Jan Karpiel-Bułecka, znany zakopiański skrzypek i architekt, a mamą Anna Bachleda-Curuś. I to właśnie ojca Stanisława, Sebastian bardzo podziwia.

- Był dla mnie wzorem do naśladowania - mówił Sebastian Karpiel-Bułecka. - Chciałem grać na skrzypcach jak on. Śpiewać jak on. Rysować jako on. We wszystkim go naśladowałem!