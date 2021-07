Andrzej Piaseczny ma różowy dom i imponujący ogród warzywny. Ale to jeszcze nic! 

W ostatnią środę (17 marca) Andrzej Piaseczny zamieścił wstrząsające nagranie w swoich mediach społecznościowych. Z poruszającego wideo dowiedzieliśmy się, że muzyk i juror "The Voice of Poland" zmaga się z koronawirusem i, niestety, wymaga hospitalizacji. Na nagraniu wokalista z trudem łapie każdy oddech, przez co ma również ogromne problemy z mówieniem. Teraz pojawiły się nowe informacje na temat stanu zdrowia piosenkarza. Jak się czuje "Piasek"? Zobacz także: Gwiazdy wspierają chorego Andrzeja Piasecznego. "Zdrowia Bracie" Andrzej Piaseczny ma koronawirusa. Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia wokalisty Andrzej Piaseczny już od kilkunastu dni zmaga się z koronawirusem, a o jego walce z chorobą, dowiedzieliśmy się w ostatnią środę. Wstrząsające nagranie muzyka natychmiast obiegło sieć i media. Jak się okazało, stan zdrowia wokalisty po 10 dniach leczenia w domu pogorszył się na tyle, że artysta trafił do szpitala. Jest podłączony do tlenu, ale mimo to z trudem oddycha. W swoim poruszającym wideo z placówki medycznej, mówił: Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania, musiałem się znaleźć tutaj. [...] Bądźcie zdrowi i trzymajcie się bardzo proszę zasad bezpieczeństwa i higieny - powiedział na nagraniu Andrzej Piaseczny. Wielu przyjaciół z branży i oczywiście fani artysty, mocno wspierają Andrzeja Piasecznego i trzymają kciuki za jego szybki powrót do zdrowia. Wszyscy też czekają na nowe informacje w sprawie stanu zdrowia wokalisty, a te, właśnie się pojawiły. Portal o2.pl skontaktował się z menadżerką...