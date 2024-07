1 z 7

Zdjęcia z programu Azja Express 2

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała na Instagramie nowe zdjęcia z planu "Azji Express 2"! Program powstaje w Indiach, i według naszych obliczeń, powinien mieć się już ku końcowi. Co dzieje się w Indiach? Niestety gospodyni oraz uczestnicy show zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Agnieszka Woźniak-Starak pokazuje jedynie migawki z pobytu w Indiach. Widać na nich egzotyczne plenery, słonie, garderobę gwiazdy. Z opisów pod zdjęciami wynika, że gospodyni show jest zachwycona Indiami, a do tego... ma sporo wolnego czasu.

Czekając godzinami na uczestników, też się nie nudzimy - podpisała jedno ze zdjęć.

Patrząc na te zdjęcia, wcale jej się nie dziwimy! Program zapowiada się świetnie.

W drugiej edycji "Azji Express" udział wzięli: m.in. Joanna Przetakiewicz, Tymon Tymański, Michał Piróg oraz Dorota Gardias. Zobaczcie, w jak pięknych miejscach mierzą się z wyzwaniami show!

