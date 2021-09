"40 kontra 20": Zwycięskie pary muszą być razem po programie? Linda się wygadała? 

Program "The Voice Senior" okazał się być prawdziwym hitem TVP! Śpiewający seniorzy i ich życiowe historie, wywoływały w widzach wiele emocji i wzruszeń. Już pierwszy odcinek tego muzycznego talent show przyciągnął przed telewizory 4 miliony Polaków , a o tym fakcie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, Jacek Kurski. Kolejne odsłony "The Voice Senior" również miały świetne wyniki oglądalności. Finałowe starcie muzycznie uzdolnionych seniorów wzbudziło jednak skrajne uczucia wśród widzów. Niektórzy z nich zarzucili produkcji programu, że zwycięstwo sióstr Szydłowskich zostało zaplanowane. Dlaczego? Siostry Szydłowskie wygrały program "The Voice Senior" W sobotę odbył się finał programu "The Voice Senior". O tytuł najlepszego głosu w Polsce wśród seniorów walczyła ósemka finalistów. Decyzją jurorów do ścisłego finału przeszli Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, Janusz Sztyber, Władysław Jarecki i siostry Szydłowskie. Ostateczna decyzja należała jednak do widzów, którzy głosami SMS zadecydowali, że to właśnie trzy siostry z drużyny Urszuli Dudziak zostały zwyciężczyniami programu. Panie zdobyły 50 tysięcy złotych nagrody oraz voucher na wakacje marzeń o wartości 30 tysięcy złotych. Chociaż siostry Szydłowskie zyskały sympatię widzów, to jednak niektórzy internauci zarzucają produkcji programu, że finał "The Voice Senior" został ustawiony. Fajnie zapowiadał się ten program ale dziś czuję się zmęczona a wynik to jakaś ustawka. Ustawka! Od samego początku wszystko tam było ustawione! A wyniki?! Same mówią za siebie! Razem może dobrze śpiewają, ale osobno nie miałyby szans Porażka! Żadna z tych Pań sama nie zrobiłaby furory! Nic...