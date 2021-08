"40 kontra 20": Linda komentuje odejście z programu i zdradza, że ma partnera! 

Pierwszy sezon "40 kontra 20" powoli dobiega końca i chociaż do wielkiego finału pozostało tylko sześć odcinków, wciąż trudno przewidzieć jakich wyborów dokonają Senior Robert Kochanek oraz Junior Bartek Andrzejczak. Relacje pomiędzy uczestniczkami również są dynamiczne. Dalia, chociaż nie jest w programie najkrócej, to do tej pory nie zdołała sobie zyskać sprzymierzeńców wśród uczestniczek. Teraz zabrała głos w sprawie relacji z Kingą i Patrycją. Co wydarzyło się po zakończeniu programu? Jak dziś wyglądają kontakty pomiędzy uczestniczkami? Zobacz także: "40 kontra 20": Robert i Kinga zaliczyli awanturę! To koniec?! "Jest na ostatniej pozycji" "40 kontra 20": Dalia i Kinga zaprzyjaźniły się po programie? Dalia nie miała łatwego startu w " 40 kontra 20 ". Pomimo tego, że od samego początku spędza czas na glampingu, dopiero niedawno zebrała się na odwagę by wyznać Bartkowi, jak bardzo jej się podoba. Na ważną dla siebie rozmowę zbierała się dość długo i specjalnie wyczekała moment, by w pobliżu nie było zazdrosnej o Juniora Patrycji. Reakcja Bartka jednak nie do końca była miła dla uczestniczki, ponieważ... Junior podziękował za miłe słowa i poszedł spać. Szczególnie trudnym momentem dla Dalii była również "ceremonia chaosu" podczas której uczestniczki zasugerowały koleżance, że nie myśli, a Patrycja ubrała to w brutalne słowa: Nie używa mózgu . Dalia próbowała wejść z nią w dyskusję, jednak Patrycja dodała: Twoje zdanie jest dla mnie tak istotne jak Ty Wojna Patrycji i Dalii dała tej drugiej mocno w kość. Dalii trudno było później odnaleźć się w ekipie dziewcząt i chociaż pozostała na glampingu to nie czuje się tam swobodnie. Na...