"40 kontra 20": Robert wyrzucił Kingę z programu tuż przed finałem! 

Robert zabawił się uczuciami Kingi?! Właśnie wyeliminował ją z "40 kontra 20" i... pożałował? To co wydarzyło się potem wstrząsnęło nawet Patrycją. Będzie zwrot akcji?

To koniec przygody Kingi Zapadki w "40 kontra 20"?! Do tej pory piękna blondynka bardzo angażowała się w relacje z Robertem Kochankiem. Jednak im mocniej się przed nim otwierała, tym on stawał się coraz bardziej niepewny. Dziś pozbawił Kingę złudzeń...

Nasze rozmowy nabierały tempa i naprawdę chyba ta maska Kingi została zdjęta. Ale chyba nasza historia dobiegła końca - powiedział.

To co wydarzyło się później złamało nawet Patrycję, która przestała mieć wątpliwości, że Kinga naprawdę się zakochała... Kluczową decyzję podejmie jednak... Agata. Czy odda swoje miejsce w programie?!

Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga wkracza do show-biznesu?! Zobaczcie, z kim się przyjaźni!

"40 kontra 20": To koniec relacji Kingi i Roberta?

Dziewczyny spędzają już ostatnie chwile w willi u Roberta Kochanka i na glampingu u Bartka Andrzejczaka. Wielki finał programu "40 kontra 20" wyemitowany zostanie już w najbliższy poniedziałek 23 sierpnia. Do tej pory najbardziej emocjonującą relację z Seniorem miała Kinga z grupy "dwudziestek". I chociaż pozostałe uczestniczki przez niemalże cały program nie wierzyły w jej szczerość, a coraz bardziej skłaniają się ku temu, że piękna blondynka naprawdę się zakochała. To była burzliwa relacja. Pomiędzy Kingą a Robertem dochodziło do awantur, a w pewnym momencie sama miała ochotę spakować walizki. A to wszystko przez ogromne emocje i zaangażowanie. Niestety wygląda na to, że ta historia może nie mieć szczęśliwego zakończenia.

Zobacz także: "40 kontra 20": Robert i Kinga zaliczyli awanturę! To koniec?! "Jest na ostatniej pozycji"

Kinga z "40 kontra 20" w bieliźnie

O tym, że jej przygoda w "40 kontra 20" właśnie się kończy, Kinga przekonana była już na kilka godzin przed wieczorem eliminacyjnym. Tego dnia panie miały udać się do SPA. Jednak jak się okazało nie wszystkie. Kinga oraz Agata jako jedyne zostały na terenie willi. Dla Kingi wszystko było już jasne, że wizyta w SPA jest przygotowaniem dziewcząt przed wielkim finałem. Tak wiec zamiast korzystać z usług fryzjera oraz manicurzystek, Kinga miała okazję spędzić kilka godzin z Robertem Kochankiem sam na sam. Piękna blondynka coraz bardziej zaczęła otwierać się przed Seniorem, a gdy opowiedziała mu czym zajmuje się na co dzień, namówił ją do niemałego poświęcenia!

Kinga Zapadka spełnia się jako projektantka bielizny - niedawno wypuściła zimową kolekcję seksownej bielizny własnej marki Le Sensuali Lingiere. Swoje projekty miała również ze sobą w Grecji, a propozycja pokazu swoich dzieł złożona przez Roberta mocno ją zawstydziła.

Mat. prasowe "40 kontra 20"

Piękna uczestniczka dała się przekonać, jednak Robert zdawał się nie docenić starań, chociaż ciężko powiedzieć, że nie był pod wrażeniem:

Z dużym oporem, ale się na to zgodziła, więc mam nadzieję, że tylko tutaj się tak zgadza, a nie gdzieś na zewnątrz, bo nie byłoby to fajne...

Robert Kochanek ciągle podkreśla Kindze, że ma świadomość jej atrakcyjności i wie, że z pewnością podoba się mężczyznom:

No i co z tego, jak ja na nich nie reaguje? - przekonywała go

Oj Kiniuś, słucham tego i niedowierzam.

Czy starania Kingi okażą się niewystarczające?

Z każdym dniem Kinga otwiera nowe drzwi, troszeczkę się przekonuję ale musi jeszcze trochę popracować - zapowiedział

Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga przez Roberta chce odejść z programu: "Idę pakować swoje walizki!"

Robert Kochanek wyrzucił Kingę z "40 kontra 20"

Podczas wieczoru eliminacyjnego tuż przed wielkim finałem, Robert Kochanek zaprosił do siebie do willi dwie kobiety. Jako pierwszą wybrał Beatę a następnie... Martę, która sama nie kryła szoku, że jednak nie jest u Roberta skreślona. Ogromne nadzieje na relacje z Robertem pokładała również Kinga... Niestety dzisiejszego wieczora, Robert nie miał dla niej dobrych informacji...

Kinga... Nasze rozmowy nabierały tempa i naprawdę chyba ta maska Kingi została zdjęta. Ale chyba nasza historia dobiegła końca.

Po tej deklaracji zapadła cisza... Kinga nie była w stanie nic powiedzieć. Przytuliła Roberta a po jej policzkach pociekły łzy.

Mat. prasowe "40 kontra 20"

Po chwili jednak dodała:

Jest to bardzo dla mnie trudne. Jeśli przez ten okres nie zajęłam miejsca nawet najmniejszego w twoim sercu to przyjmuje to z pokorą.

Zachowanie Kingi podczas najtrudniejszego dla niej momentu w programie złamało nawet Patrycję:

Jest mi mega żal Kingi, bo mimo tego, że jej nie ufam, wierzę, że jej uczucia wobec Roberta są szczere. Może nie miała tego w planach ale wkręciła się w to, i na dzień dzisiejszy uważam, że ona jest szczerze w nim zakochana - powiedziała Patrycja

Z kolei Kinga nie potrafi być zła na Roberta, w którym się zakochała...

Bardzo się cieszę, że poznałam Roberta, myślę, że to jedna z największych wartości, jaka mogła mnie tutaj spotkać. To zostanie w moim sercu na zawsze.

Mat. prasowe "40 kontra 20"

Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga popłakała się przed Robertem: "Trochę cię poznałem i księżniczką jesteś"

"40 kontra 20": Agata odda miejsce Kindze?

Na początku ceremonii eliminacyjnej panowie wspomnieli, że odpadnie tylko jedna kobieta. Do momentu decyzji Roberta wiadomo było, że w programie zostają Marta oraz Beata, a u Bartka Patrycja oraz Iza. Według zasad w programie powinna zostać także Agata, jednak ta niespodziewanie zabrała głos:

Kochani, ja bym chciała coś powiedzieć...

Czy Agata zdecyduje się poświęcić i oddać miejsce w programie zakochanej Kindze, by miała szansę jeszcze porozmawiać z Robertem? Wielki finał i ostateczne decyzje panów poznamy już w poniedziałek 23 sierpnia!