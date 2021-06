"40 kontra 20": Uczestniczka nie rozpoznała Kochanka! Ogromna wpadka już w 1. odcinku!

Na antenie TVN7 właśnie pojawił się kolejny gorący program z udziałem singli, jednak o bardzo zaskakującym formacie. Tym razem randkowe show ma miejsce na Krecie, gdzie produkcja wysłała dwóch przystojniaków - Seniora powyżej 40 lat oraz Juniora - poniżej 30 lat, o których serca będzie walczyć grupa pięknych kobiet - w równie zróżnicowanym wieku! Jak się okazuje, już w pierwszym odcinku "40 kontra 20" nie zabrakło pikantnych momentów, ale miejsce miała również zaskakująca wpadka... Czegoś takiego widzowie raczej się nie spodziewali.

Wpadka w pierwszym odcinku "40 kontra 20"! Zabawna pomyłka uczestniczki

Główni bohaterowie "40 kontra 20" - czyli Robert Kochanek w roli Seniora oraz Bartek Andrzejczak w roli Juniora, już poznali singielki, które będą mogły zamieszkać razem z nimi w ich bajkowych lokalizacjach na malowniczej Krecie. Kiedy w willi pojawiały się kolejne piękne "dwudziestki" i uwodzicielskie, pewne siebie "czterdziestki", po minach panów już widzieliśmy, że wybór wcale nie będzie taki prosty, jak mogliby przypuszczać. Jednak największym echem po pierwszym odcinku nowego randkowego show, zdecydowanie odbił się komentarz jednej z uczestniczek. Dlaczego?

Choć przystojnego, 24-letniego II vicemistera Polski nie wszyscy muszą kojarzyć, to jednak Robert Kochanek swoimi popisami w wielu edycjach "Tańca z Gwiazdami" na dobre zapadł w pamięć polskiej widowni. O dziwo, kiedy uczestniczki poznawały się z panami, żadna nie była w stanie go rozpoznać! Kiedy jednak podsłuchały, jak Robert Kochanek w rozmowie z Pauliną przyznał, że ma studio tańca i jest choreografem, jedna z uczestniczek pomyliła go z... Rafałem Maserakiem!

Jest tancerzem? To jest Robert Maserak, czy jak tam on... - mówiła z wypiekami na twarzy Magdalena do Gosi.

Panie jednak szybko poprawiły się i zrozumiały, że jednak nie jest to Rafał Maserak. Wiadomo, pomyłki zdarzają się każdemu, jednak musimy przyznać, że tak zabawnej wpadki dawno nie widzieliśmy. Sądzicie, że Robert by się za to obraził? Czy może faktycznie przypomina swojego kolegę z gorącego parkietu "Tańca z gwiazdami"?

Magda Chajko pojawiając się na malowniczej Krecie zrobiła ogromne wrażenie. Jak się okazuje, piękna uczestniczka nie miała jednak pojęcia, kim jest przystojny Senior i pomyliła go z Rafałem Maserakiem!

Choć żadna z uczestniczek nie miała wątpliwości, że skądś kojarzy przystojnego Seniora, to jednak do końca nie były pewne, skąd! Dopiero po zabawnej wymianie zdań pomiędzy Magdą a Gosią, doszły do tego, że na pewno nie jest to Rafał Maserak, a inny wspaniały tancerz. Myślicie, że Robert Kochanek dzięki swojej popularności będzie miał przewagę nad Juniorem?

Z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki "40 kontra 20"! Jak myślicie, Robert Kochanek zrobi furorę w nowym show stacji TVN7?