"40 kontra 20": Magda zalała się łzami z bólu. Wszystko przez Izabelę. Co się stało? 

Magda i Iza z '40 kontra 20" nawet nie przebierały w słowach: "Nie drzyj ryja i posłuchaj, co ja mam do powiedzenia". O co poszło?

Uczestniczki drugiej edycji programu "40 kontra 20" już nie patrzą na wszystko przez różowe okulary. Magda i Iza nie mogą się dogadać, a Joanna traci zaufanie do Toma. Zarówno w willi, jak i na glampingu zrobiła się gęsta atmosfera. Koniec sielanki? "40 kontra 20": W kłótni Izy i Magdy nie brakowało przekleństw Po tym jak z programem "40 kontra 20" pożegnała się Kasia i Karolina nadal nie brakuje emocji. Byliśmy już świadkami pierwszych kłótni, randek i licznych konkurencji. Pomiędzy paniami zdążyły narodzić się pierwsze przyjaźnie, a panowie mają już swoje faworytki. Ostatnio naczelnym tematem w willi i na glampingu jest pocałunek Toma i Amiry z "40 kontra 20" . Ich potajemne zbliżenia wywołały aferę, a nawet łzy. Na tym jednak zgrzyty się nie kończą. W ostatnim odcinku show gorąca atmosfera zrobiła się pomiędzy dwiema najbardziej kontrowersyjnymi uczestniczkami - Magdą i Izą. Paradoksalnie poszło o... masło, które Iza zostawiła na słońcu. To jednak była iskierka, która rozpętała wielką aferę. Kiedy Magda poprosiła Izę o podanie kostki lodu, ta nie wytrzymała: To może byś ruszyła te swoje cztery litery i poszła po to, a nie tylko rozkazywała wszystkim. Co Ty na to? Na dobre Ci to wyjdzie, trochę poruszania się - zaznaczyła uszczypliwie. Na równie uszczypliwą odpowiedź Magdy nie musieliśmy długo czekać: Izka, myślę, że jak robisz show to w złą stronę, wiesz? - odpowiedziała wściekła Magda, a następnie poprosiła koleżankę o rozmowę w cztery oczy. Zobacz także: "40 kontra 20": Tom spotkał się ze zwycięzcami 1. edycji. Doszło do konfrontacji Zapadki i Kochanka? Dopiero wtedy padły naprawdę mocne słowa: Zjedliście w spokoju śniadanie? Zjedliście. Mi tego nie było dane - krzyczała Iza. Magda także nie kryła...