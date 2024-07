Tom z "40 kontra 20" pierwszy raz od początku programu zdecydował się zdradzić dziewczynom tak ważną rzecz ze swojego prywatnego życia. Dopiero teraz zdecydował się poinformować, że jest ojcem 23-letniego syna oraz 12-letniej córki. Gdy mówił o najbliższych załamał mu się głos. Uczestniczki też nie potrafiły powstrzymać wzruszenia. Porozmawialiśmy z Tomem z "40 kontra 20" o jego pociechach. Co nam zdradził?

Tom Grabowski szuka miłości w reality show. Już niejedna decyzja Toma w "40 kontra 20" oburzyła fanów. Internauci zarzucają mu, że gra na kilka frontów, a same uczestniczki śmieją się, że programowy "senior" "nawija im makaron na uszy". Do tej pory Tom unikał zwierzania się dziewczynom ze swojego życia prywatnego, chociaż podkreślił, że jego najdłuższy związek trwał aż 17 lat. Jednak teraz podczas jednej z zabaw z uczestniczkami, podczas której każdy zdradzał swój sekret wyjawił, że jest ojcem:

W zajawce kolejnego odcinka "40 kontra 20" widać emocjonalną reakcję Toma, gdy opowiadał o swojej relacji z synem:

Jak on do mnie mówi, że mnie kocha mimo, że ma 23 lata to chce żeby mówił mi tak do końca świata i ja jemu też.