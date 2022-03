"40 kontra 20": Kinga wyznaje "to jest mój kamień, z którym śpię od lat". Co na to Robert?

Kinga Zapadka już od pierwszego odcinka "40 kontra 20" intrygowała fanów programu. Piękna, uwielbiająca medycynę estetyczną projektantka damskiej bielizny, zachwyciła bohaterów show swoją pewnością siebie, charyzmą, a także odważnymi stylizacjami. Jak się jednak okazuje lateks, głęboko wycięte dekolty, czy podkreślające jej kobiece kształty kreacje to jeszcze nie wszystko! Teraz fani Kingi odkryli, że ich ulubienica jest jeszcze bardziej ekscentryczna, niż można się było spodziewać. Ukochana Roberta Kochanka właśnie wyznała, że w jej łóżku zawsze muszą znajdować się... kamienie! Dlaczego to robi i co na to jej partner? "40 kontra 20": Kinga Zapadka śpi z kamieniem Pomimo iż od telewizyjnej premiery finału "40 kontra 20" minął już ponad tydzień, emocje związane z kontrowersyjnym miłosnym show jeszcze nie opadły, a wręcz przeciwnie. Sympatycy randkowego hitu TVN 7 za pośrednictwem mediów społecznościowych z napięciem śledzą kolejne poczynania swoich ulubieńców oraz ich życie poza kamerami. Wiemy już, że Patrycja Rodak i Bartosz Andrzejak stworzyli związek po programie , również druga finałowa para Kinga Zapadka i Robert Kochanek także są w związku . Oba duety chętnie chwalą się również w sieci swoim szczęściem i coraz śmielej zdradzają kolejne smaczki odnośnie swojej codzienności oraz łączących ich uczuć. Co ciekawe, to właśnie Kinga i Robert są bardziej aktywni na Instagramie, gdzie tuż po emisji wielkiego finału miłosnego hitu TVN 7 opublikowali swoje pierwsze wspólne zdjęcie . Później dziewczyna nie tylko chwaliła się w sieci kuszącymi kadrami pokazując, jak Robert liże ją po twarzy , ale też zdradziła, jak wyglądały ich "nielegalne" randki . Czułam się czasem jak 16-letnia...