"40 kontra 20": Robert Kochanek poruszył temat Kingi! Będzie wściekła?

Kinga Zapadka ogłosiła swoje rozstanie z Robertem Kochankiem, wydając pełne niejasności oświadczenie. Uczestniczka zapewniła, że relacja z Seniorem z "40 kontra 20" jest już zakończona i nie chce tego komentować. Temat jednak wciąż wraca jak bumerang, bo czujnym fanom nic nie umknie! Ostatnio Marta, największa konkurentka Kingi w programie, przyznała, że Robert Kochanek próbował się z nią skontaktować. Jak na taką informację zareagowała Kinga? Na swoim Instagramie wszystko wyjaśniła fanom. "40 kontra 20" Kinga Zapadka jest zła na Roberta za to, że wypisuje do innych? Kinga Zapadka i Robert Kochanek zakończyli swój udział w "40 kontra 20" jako para. Senior do końca zdawał się nie być zdecydowany co do uczestniczki, którą wybierze. Jednocześnie czuł wielką chemię do Kingi, ale także do drugiej finalistki doktor Beaty, czy Marty, z którą jak twierdził łączyło go coś wyjątkowego. Gdy Robert z finałowej trójki wyeliminował Martę z programu tuż przed finałem, uczestniczka nie kryła żalu do Roberta. Marta przyznała, że Senior dał jej naprawdę dużą nadzieję na wspólną przyszłość, a później niespodziewanie wyeliminował ze swojego życia. W finale jednak tancerz pewnie postawił na Kingę Zapadkę , z którą chciał budować wspólną przyszłość. Para przetrwała i jeszcze po emisji programu chętnie chwaliła się swoją miłością. Fani jednak wyczuwali kryzys i kłopoty tej pary. Oświadczenie o rozstaniu nie zaskoczyło więc internautów. Kinga zawarła w nim słowa "wybaczam Ci", co mogłoby wskazywać na winę Roberta, chociaż on na ten temat ma zupełnie odmienne zdanie. Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga jest już w nowym związku?! Nie uwierzycie, kto jest miłością jej życia!...