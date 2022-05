"40 kontra 20": Kinga Zapadka zaliczyła wpadkę na nowym zdjęciu? "Gorset za mały" 

Kinga Zapadka z " 40 kontra 20 " już od początku programu robi duże wrażenie na Robercie Kochanku. Czyżby Senior już od początku show miał faworytkę? Kinga to bardzo pewna siebie "dwudziestka". Przed kamerami odważnie przyznała, że poddała się operacji powiększenia piersi, chociaż do tematu dziewczyny sprowokował wygląd nowej koleżanki Julii Kupiec . Jak Kinga Zapadka wyglądała przed operacją piersi? Zobaczcie jej stare zdjęcia. Zobacz także: "40 kontra 20": Julia Kupiec zrobiła nie tylko biust ale i pośladki! Tak wyglądała przed operacjami "40 kontra 20": Jak wyglądała Kinga Zapadka przed operacją biustu? Kinga Zapadka to zdecydowanie jedna z najbardziej pewnych siebie uczestniczek. Czy piękna 25-latka okaże się czarnym koniem w ekipie "dwudziestek"? Program dopiero się rozkręca, a koleżanki już zdążyły zauważyć, że wpadła w oko Seniorowi, czyli Robertowi Kochankowi . I wygląda na to, że z wzajemnością! Kinia to niby, że nie ale ja mam wrażenie, że jak ona go widzi to jak mucha po pokoju lata - podsumowała Kingę koleżanka z "dwudziestek" Patrycja" W dodatku zmysłowy taniec przy basenie tylko potwierdzał, że pomiędzy tym duetem jest szansa na coś więcej! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez 40 kontra 20 TVN7 (@40kontra20tvn7) Zobacz także: "40 kontra 20": Ile lat mają uczestniczki programu? Panowie zaliczyli potężną wpadkę Uczestniczki "40 kontra 20" nie mają przed sobą tematów tabu. Chętnie rozmawiają o poprawkach w urodzie....