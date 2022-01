"40 kontra 20" Kinga i Robert rywalizują po rozstaniu?! Fani od razu to dostrzegli

Kinga Zapadka i Robert Kochanek to jedna z par, która wygrała pierwszą edycję "40 kontra 20". O ile Robert nie do końca wierzył w szczerość uczuć pięknej blondynki, ona do samego końca walczyła o swoje uczucia. I udało się. Z programu wyszli trzymając się za ręce, a swój związek ukrywali przed światem ostatecznie przez całe dwa miesiące. Teraz już swobodnie dzielą się romantycznymi zdjęciami i swoją miłością. Nie wszyscy jednak wierzą, w szczerość tego związku: Ile jeszcze będziesz udawał - zaatakowała Roberta jedna z internautek. Programowy Senior zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące jego relacji z Kingą. Czy gwiazda "40 kontra 20" będzie zadowolona ze wszystkich słów, które wypowiedział jej ukochany? Zobacz także: "40 kontra 20": Robert na romantycznym zdjęciu z Kingą. Fani: "Skąd bierzesz te złote myśli" "40 kontra 20": Robert Kochanek udaje związek z Kingą Zapadką? Podczas trwania programu mało kto wierzył, że to właśnie Kinga i Robert wyjdą z " 40 kontra 20 " jako para. Uczestnik zwrócił uwagę na piękną blondynkę, już niemalże od pierwszego odcinka. Jednak nie do końca był przekonany, co do szczerości jej uczuć. Pomiędzy Kingą a Robertem czasami dochodziło do niepotrzebnych spięć i awantur . Gdy atmosfera stawała się zbyt napięta programowy Senior zdecydował się wymeldować blondynkę z willi . Kinga jednak była wierna temu co, czuje i ani przez chwilę nie pomyślała, że mogłaby coś stworzyć z kimś innym niż Robert. Jemu również zaczynało brakować jej w willi. Jak sam przyznał, wiele jej cech mu nie pasowało, jednak coś mocno go do niej ciągnęło. Mimo tego przekonania Senior zdecydował się wyrzucić Kingę z programu tuż przed finałem i gdyby nie reakcja Agaty, nie wiadomo jak dalej...