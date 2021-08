Ostatnio coraz częściej możemy poznać opinie polskich gwiazd na temat medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Nie oznacza to oczywiście, że celebryci chętnie przyznają się do ingerencji w swój wygląd, wręcz przeciwnie. Mimo czasami ewidentnych zmian, będą wypierać się jakichkolwiek zabiegów. Przypomnijmy: "To krzywdzące. Nie miałam operacji plastycznej" Z dobrodziejstw medycyny estetycznej najchętniej korzystają piosenkarki, ale również aktorki, które chcą zachować młody wygląd, by walczyć o kolejne role. Czasami jednak nadużywanie botoksu prowadzi do tego, że ich twarze są po prostu nieruchome. Przekonała się o tym m.in. Nicole Kidman , która zmuszona przez producentów jednego ze swoich filmów, odstawiła wypełniacze. Zobacz: Idealnie gładka twarz Nicole Kidman Ostatnio rozpętała się prawdziwa afera po tym, jak Maja Sablewska oskarżyła Magdę Gessler i inne "koleżanki z branży" o to, że notorycznie poprawiają sobie urodę, ale wstydzą się do tego przyznać (zobacz: Gessler i Sablewska pokłóciły się o operacje plastyczne ). Głos w tej sprawie zabrała również Edyta Herbuś . Tancerka jest obecnie aspirującą aktorką i nie wyobraża sobie zrobienia operacji plastycznej. Planuję uprawiać dalej zawód, który wybrałam sobie już dawno. Chcę tańczyć, chcę być aktorką, więc uważam, że wszystko co nas kształtuje w taki naturalny sposób jest jak najbardziej pożądane. Sztuczna, nieruchoma twarz uniemożliwiłaby mi wykonywanie zawodu, więc to jest kolejny argument ku temu, żeby jednak z tego nie korzystać i żeby innymi sposobami dbać o siebie - wyznała w rozmowie z blogerkami Ka-Vox. A co Edyta sądzi o swoich koleżankach, które tłumnie odwiedzają gabinety specjalistów? Herbuś przyznaje, że dostęp do możliwości, które daje chirurgia plastyczna może być kuszący, więc nie potępia nikogo za ewentualne zabiegi....