"40 kontra 20": Kasia napisała, co poprawiała w swojej urodzie. To długa lista

W programie "40 kontra 20" Kasia Grzegolec dołączyła niedawno do grona "dwudziestek". To, co natychmiast przyciągnęło uwagę, to jej nieprzeciętny wygląd. Od początku Kasia nie ukrywała, że medycyna estetyczna nie jest jej obca. Jak się okazuje, przez ostatnie lata kobieta przeszła imponującą metamorfozę. Na Instagramie widzowie zapytali ją wprost, co konkretnie poprawiała w swojej urodzie. Wiadomo było, że piersi, a co jeszcze? Zobaczcie listę, którą zamieściła Kasia na swoim profilu. Trochę tego było...

Co poprawiała sobie Kasia z "40 kontra 20"?

Gdy to składu "40 kontra 20" dołączyła nowa uczestniczka, Kasia Grzegolec, natychmiast trafiła na języki innych uczestniczek show. Jej wygląd został dość mocno skrytykowany przez Patrycję:

Ma bardzo ładną figurę, no i to chyba tyle. Wydaje mi się, że byłaby dużo ładniejsza, gdyby nic nie kombinowała z twarzą, bo oczy ma ładne. Ale coś tu się takiego zadziało, ja nie wiem, czy ona to robiła w 2002 roku, czy coś poszło nie tak.

Rzeczywiście, Katarzyna nie boi się medycyny estetycznej, co widać po metamorfozie jaką przeszła przez ostatnie lata. Tak uczestniczka show wyglądała 8 lat temu na zdjęciach zamieszczonych na jej profilu na Facebooku:

A co konkretnie zmieniła przez te lata? Zapytała ją o to na Instagramie jedna z obserwatorek jej profilu: Jakie poprawki w wyglądzie robiłaś? Kwasy, operacje?

Odpowiedź Kasi była bardzo szczegółowa, a - jak się okazuje - lista jest całkiem długa:

Nosek, piersi, usta co roku 1ml, modelowanie policzków, wypełnianie kwasem bruzd nosowo wargowych, botox, mezoterapie, brwi permanentne, następnie je miałam usuwane 7 razy laserem i 3 razy removerem, ostatnio znowu zrobiłam nowe brwi permanentne, hialuronidaza kwasu w ustach, który się przemieścił poza czerwień wargową, wypełniałam skronie kwasem, aparat na ząbki i chyba to wszystko - napisała.

Kim jest Kasia Grzegolec z "40 kontra 20"?

Kasia Grzegolec ma 27 lat i pochodzi ze Świebodzina. Na co dzień pracuje w branży motoryzacyjnej, ale jej pasja to fotomodeling. Otwarcie przeznaje w mediach społecznościowych, że lubi medycynę estetyczną i nie boi się zmian swoim wyglądzie. Jak czytamy na jej profilu w 2018 roku wzięła udział w konkursie Miss Pięknych Nóg. Była wówczas jedną z 10 finalistek.

Operacje plastyczne uczestniczek "40 kontra 20"

Uczestniczki show otwarcie rozmawiają o swoich zabiegach medycyny estetycznej, czy operacjach plastycznych. I tam np. Kamila przyznała, że niedługo przed programem zoperowała sobie nos. Za to Julia Kupiec ma na koncie operację piersi oraz powiększanie pośladków. Kinga też powiększyła piersi, chociaż teraz mówi, że gdyby miała zrobić to jeszcze raz, to by się już nie zdecydowała.