"40 kontra 20": Marta szczerze o operacjach plastycznych. Czy coś sobie poprawiła?

Kasia Grzegolec właśnie dołączyła do grona "dwudziestek" w programie "40 kontra 20". Nowa uczestniczka od razu zwróciła uwagę wszystkich swoim nieprzeciętnym wyglądem. Kasia nie ukrywała, że ma za sobą operację powiększenia piersi. Co jeszcze sobie zrobiła? Na starych zdjęciach sprzed 8 lat jest niemalże nie do poznania! Musicie zobaczyć tę metamorfozę. Poznalibyście ją? Zobacz także: "40 kontra 20": Nowa dziewczyna w programie! Uczestniczki nie szczędziły ostrych słów na jej temat "40 kontra 20": Tak wyglądała Kasia przed operacjami Uczestniczki " 40 kontra 20 " nie mają problemu z rozmawianiem o operacjach plastycznych i zabiegach medycyny estetycznej. Kamila, która walczy o uczucia Bartka przyznała, że tuż przed programem zrobiła sobie operację nosa. Z kolei Julia Kupiec ma za sobą operację piersi a także zabieg powiększania pośladków. Kinga również powiększyła swoje piersi , chociaż gdyby miała jeszcze raz to zrobić już by się nie zdecydowała. Teraz do grona gwiazd "40 kontra 20" dołączyła nowa uczestniczka. Kasia Grzegolec również ma powiększone piersi. Ostra uroda nowej została dość mocno skomentowana przez Patrycję: Ma bardzo ładną figurę, no i to chyba tyle. Wydaje mi się, że byłaby dużo ładniejsza, gdyby nic nie kombinowała z twarzą , bo oczy ma ładne. Ale coś tu się takiego zadziało, ja nie wiem, czy ona to robiła w 2002 roku, czy coś poszło nie tak. Katarzyna Grzegolec nie boi się eksperymentować ze swoją urodą. Uwielbia zmiany i chętnie ryzykuje "zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny". Zastanawialiście się, jak 27 latka wyglądała zanim zdecydowała się rozpocząć swoją metamorfozę i inwestować w kolejne zabiegi? Tak Kasia Grzegolec z "40 kontra 20"...