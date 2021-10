"40 kontra 20": Kinga jednak rozstała się z Robertem?! "Bądźcie ostrożni przy wybieraniu ludzi"

Już dziś wieczorem, we wtorek 22 września, Telewizyjna Dwójka wyemituje nowy odcinek "M jak miłość". Co wydarzy się w 1527 odsłonie serialowego hitu? Okazuje się, że Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) wcale nie będzie w ciąży, a Kinga (Katarzyna Cichopek) przejdzie poważne załamanie! Zobaczcie zdjęcia i opis premierowego odcinka "M jak miłość"! Joasia dowie się, że nie jest w ciąży W najnowszej odsłonie "M jak miłość" Joasia przeżyje prawdziwy dramat. Dopiero co myślała, że wkrótce zostanie mamą, a teraz lekarze przekażą jej dramatyczną wiadomość, że wcale nie jest w ciąży! Joasia zadzwoni do Kingi, żeby powiedzieć jej o wszystkim. - Nie jestem w ciąży... Badania to wykluczyły. Boję się, bo nie wiadomo, co mi jest. Lekarze też nie wiedzą, a ja czuję się coraz gorzej... - Joasiu, a może to… depresja? Też daje różne objawy psychosomatyczne... - Nie sądzę. Mój ojciec upiera się, żebym położyła się do kliniki na badania. - I ma rację, powinnaś tak zrobić i to jak najszybciej! Tymczasem Anka (Weronika Rosati) spotka się z Klaudią (Żaneta Homa), pomocą domową Budzyńskich i spróbuje namówić dziewczynę, by zaczęła dla niej szpiegować! Anka oszuka ją, że martwi się o Magdę i chce sprawdzić, czy Andrzej jest jej wierny. - Nie chcę uchodzić za wścibską, ale… Mogę być z panią całkiem szczera? Po prostu martwię się o przyjaciółkę. Nie wiem, czy pani wie, ale Magda kiedyś bardzo poważnie zachorowała. Jest po przeszczepie serca.(...) Niestety, jakiś czas temu znowu wylądowała w szpitalu… Po zażyciu narkotyków. Lekarze podejrzewali próbę samobójczą... - Jestem jej przyjaciółką i bardzo się o nią martwię. A nie wiem, czy można Andrzejowi ufać... Są małżeństwem dopiero od...