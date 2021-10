"40 kontra 20": Kryzys w związku Kingi i Roberta? W sieci pojawił się niepokojący wpis! 

Czy małżeństwo Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) przetrwa? Jak potoczą się losy Zduńskich w nowym sezonie "M jak miłość"? Takie pytania z pewnością zadaja sobie wszyscy fani serialu TVP1. Niestety, jak już wiemy, poprzednia seria zakończyła się wielkim kryzysem w małżeństwie Kingi i Piotrka, ale czy para pokona kryzys? Niestety, wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec problemów w związku Zduńskich! Seksowna prawniczka spotka się z Kingą? Już za kilka tygodni ruszy emisja nowych odcinków "M jak miłość". Jak już wiemy, w najnowszej odsłonie serialu poznamy tajemnicę matki Lilki (Monika Mielnicka), pojawi się nowa bohaterka - matka Anety (Ilona Janyst), a Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) dowie się, że jest w ciąży. Sporo emocji z pewnością przyniesie nam również wątek Kingi i Piotrka, którzy od kilku miesięcy przechodzą trudne chwile. Poważny kryzys w związku Zduńskich rozpoczął się kiedy Piotrek wyjechał w podróż służbową do USA. Kinga musiała sama poradzić sobie z opieką nad dziećmi, a na dodatek szybko dowiedziała się, że Piotrek świetnie się bawi u boku pięknej prawniczki Kamili. Z ostatnich relacji z planu serialu, które pokazywała swoim fanom Katarzyna Cichopek wynikało, że Kinga i Piotrek z "M jak miłość" będą próbowali naprawić swój związek. Czy im się to uda? Tego dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Teraz wiadomo jednak, że seksowna Kamila nie zniknie z ich życia! W jednej z relacji z planu serialu Katarzyna Cichopek pokazała Annę Gorajską - czyli serialową Kamilę, która pojawi się przy bistro! Może to oznaczać, że seksowna prawniczka zrobi naprawdę wszystko, żeby zbliżyć się do Piotrka i poróżnić go z żoną! Czy jej się to uda? Odpowiedź na to pytanie poznamy już po wakacjach!...