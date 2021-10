"40 kontra 20": Kinga i Robert pokonali kryzys? To zdjęcie sporo wyjaśnia... 

Oliwia i Łukasz to bohaterowie czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podczas piątkowego odcinka byliśmy świadkami ceremonii ślubnych bohaterów. Oliwia i Łukasz od razu przypadli sobie do gustu, podobne zdanie o ich dopasowaniu mieli również widzowie programu. Ale czy para wciąż jest razem? Internauci mają wątpliwości i sugerują, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Co na to wskazuje? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" 3 pary już po ślubie! Matka do uczestniczki: "Już nie jesteś moją córką!" Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są już razem? Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia "! Ona ma 24 lata i pochodzi z Gdańska, a on ma 29 lat i pochodzi z Katowic. Młodzi przypadli sobie do gustu i dobrze im się rozmawiało. Wszyscy zgodnie twierdzili, że idealnie pasują do siebie wizualnie. Zadowolenia z przyszłej synowej nie kryła również mama Łukasza, Anna, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu syna. Internauci kibicują związkowi Oliwii i Łukasza jednak mają wątpliwości, co do tego, czy para wciąż jest razem. Co mogłoby na to wskazywać? Jednak z internautek zauważyła, że Oliwia obserwuje na Instagramie wszystkich uczestników show, oprócz Łukasza: Strasznie im kibicuję ale też mam przeczucie, że to nie wyszło... Jeszcze Oliwia wszystkich obserwuje na Instagramie, oprócz Łukasza niestety... Ale trzymam kciuki Inni zauważyli brak obrączki na ostatnich zdjęciach Łukasza: - Nie ma obrączki na kilku zdjęciach po ślubie... Ale to też niekoniecznie musi mówić, że nie są razem. Ja kibicuję, żeby byli, bo to piękna para. Pozazdrościć takiego partnera. - Ja też bardzo im...