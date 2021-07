"40 kontra 20": Julia i Kinga pójdą w odstawkę?! Robert do Bartka: "Popełniliśmy ten sam błąd"

Kinga Zapadka i Julia Kupiec z "40 kontra 20" niedługo pożegnają się z programem? Ich relacje z Seniorem i Juniorem były bardzo silne, a zbyt duże zainteresowanie panów zaczyna generować zazdrość koleżanek. Co więcej sam Robert Kochanek zaczyna mieć wątpliwości, co do Kingi i przyznał, że jej nie ufa:

Kingę chcę odesłać do Bartka

Z kolei Bartek ma coraz więcej wątpliwości, co do pięknej Julii, które są idealnie podsycane przez Izę:

Nie jestem z Julią w żadnym związku, nie ma tutaj żadnej ekskluzywności. To by było nie fair - tłumaczy się.

Co więcej, coraz więcej zaczyna się dziać pomiędzy nim a Kamilą! Koleżanka postanowiła bezpośrednio przyznać się Julii, że namiętnie całowała się z Bartkiem na dobranoc!

"40 kontra 20": Julia i Kinga nie są już faworytkami Bartka i Roberta?

"40 kontra 20" to randkowy program, w którym atrakcyjne 40-stki oraz piękne 20-stki walczą o względy dwóch mężczyzn - Seniora Roberta Kochanka oraz Juniora Bartka Andrzejczaka. Jak na razie zarówno Senior jak i Junior najwięcej uwagi poświęcili tylko jednej kobiecie. W przypadku Roberta Kochanka była to Kinga, a w przypadku Bartka Julia, co nie oznacza, że inne dziewczyny nie są nimi zainteresowane. Panowie dopiero teraz zaczęli zauważać, że nierównomierne rozłożenie szans i poświęcenie czasu wszystkim kobietom, może okazać się ich błędem.

"40 kontra 20": Robert ma już dość Kingi?

W willi i na Glampingu zauważalna jest rosnąca niechęć do Kingi. Po ostatniej kłótni, w której niefortunny żart Roberta zakończył się łzami dziewczyny, Senior żalił się innym uczestniczkom, że czuje się zraniony. Ostatecznie postanowił pogodzić się z piękną blondynką:

- Nawet jeśli się z kimś spotykam to nie jest to jednoznaczne z tym, że do czegoś dochodzi. Więc takie komentarze to nie do mnie. To mnie zabolało. Ja nie jestem taką osobą i nie życzę sobie takich komentarzy nawet jeśli to jest w formie żartu.

- Za ten tekst mogę Cię przeprosić ale nie zachowuj się tak więcej.

Kinga odetchnęła z ulgą jednak czy to tylko cisza przed burzą?

Mat. prasowe

W końcu chwilę później w rozmowie z Patrycją przyznał, że chce odesłać Kingę do Glampingu i poddać próbie!

- Marta nie potrafi grać ani udawać, a z Kinią jest tak, że ma zawsze pokerface. Nie umiem jej zaufać a Ty jej ufasz? - powiedziała Patrycja

- Nie. Kingę chcę odesłać do Bartka - odpowiedział Robert

- Pogadaj z Bartkiem niech ją bardziej podrywa, niech ją sprawdzi. Ja uwielbiam Julkę jest kochana nie wiem czy jest szczera ale jest dobrym człowiekiem. Nie wiem czy traktuje Bartka tak samo poważnie jak on ją. Julka może mieć każdego faceta nie oszukujmy się.

- Boję się, że jak podejmę taką decyzję odnośnie Kingi to Julka może nie być zadowolona z tego.

- Ale jakby Bartek z nią udawał i z nią kręcił to byś wiedział wszystko.

- Im więcej się zobaczy to chyba lepiej nie? Niż potem się rozczarować.

Julia zdecydowanie nie będzie zadowolona z takiej zamiany, tym bardziej, że Bartek również zaczyna mieć wątpliwości!

Instagram @juliaa_kupiec

"40 kontra 20": Bartek całuje się z Kamilą. Julia jest wściekła!

Bartek ma coraz więcej wątpliwości, co do intencji Julii. Boi się, że po programie może się zawieźć, kiedy okaże się, że kobiecie na nim nie zależało. W tych przekonaniach utwierdza go także Iza, która jest zdania, że Bartek może nie być w stanie spełniać jej oczekiwań. Zainteresowanie Juniorem wykazuje również Kamila i to właśnie ją w dzisiejszym odcinku Bartek zaprosił na romantyczną randkę na motorówce. Podczas spędzania czasu na wodzie pomiędzy nimi doszło do namiętnego pocałunku:

Myślę, ze ten pocałunek może trochę namieszać w willi i mam nadzieję, że tak będzie i Bartek może się otworzy, by poznać nas bliżej. To obowiązkowe, żeby dziewczyny dowiedziały się ode mnie, że Bartek dobrze całuje i warto spróbować - powiedziała Kamila

Co więcej, okazało się, że to nie jedyny pocałunek podczas dzisiejszego odcinka! Kamila zakradła się także do namiotu Bartka i tam doszło do kolejnego namiętnego pocałunku. Gdy Kamila przyznała się do tego Julce, dziewczyna się wściekła! Miała za złe Bartkowi, że nie dowiedziała się o tym od niego.

W dodatku pomiędzy Robertem Kochankiem a Bartkiem Andrzejczakiem doszło o ciekawej rozmowy odnośnie Julii i Kingi:

- Myślę, że Ty i ja popełniliśmy ten sam błąd - zaczął Robert

- Zaczęliśmy inwestować zbyt wiele w jedną osobę - odpowiedział Bartek

- No i też one to widzą (pozostałe uczestniczki - przyp. red.). Te które może powinny dostać od nas największe zainteresowanie, nie dostały, ale wszystko widzą, bo są z boku i jest łatwiej. Ja chyba sobie odpuszczę na razie. Zostawię na chwilę niech się dzieje samo.

- Ja Cię rozumiem, ja mam tak samo. Nie chce męczyć się myślami, tylko będę dużo analizował ale neutralnie.

Co postanowią panowie? Czy największe konkurentki dla pozostałych uczestniczek niedługo będą musiały wrócić do domu?

