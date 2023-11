3 z 5

Zaraz po urodzinach Adama Wiktoria wyjechała na wakacje... z bratem! To właśnie on jest towarzyszem jej podróży. Teraz odpoczywają w Tunezji, a miesiąc temu przed egzaminami maturalnymi wyjechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zobacz: Wiktoria Gąsiewska za tydzień ma maturę, a pojechała na luksusowe wakacje! Zobacz z kim... Bo nie z Adamem!