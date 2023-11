Reklama

Ewa Chodakowska znów zaskakuje. Trenerka ma mnóstwo pomysłów na nowe projekty i błyskawicznie wprowadza je w życie. Teraz jednak zaskoczy swoich fanów i zaprezentuje się im w zupełnie nowej, nieznanej dotąd roli - zostanie jurorką tanecznego show!

Ewa Chodakowska w jury show

Jak udało się nam dowiedzieć, Ewa Chodakowska zostanie jurorką 2. edycji show "Dance, dance, dance"! To z pewnością będzie dla trenerki zupełnie nowe i ciekawe doświadczenie. Będzie miała kontakt z ludźmi, co przecież uwielbia, a do tego będzie mogła wspierać uczestników dobrym słowem i energią - na czym zna się doskonale, co nieraz udowodniła na swoich profilach w social mediach, motywując kobiety do ćwiczeń i zdrowego stylu życia.

Nie bez znaczenia jest także wiedza Ewy z zakresu aktywności - trenerka od razu zobaczy, kto jest najlepiej przygotowany do tańca, a także będzie mogła posłużyć uczestnikom radami w kwestii odpowiedniej rozgrzewki czy stretchingu.

Jesteście ciekawi, jak Ewa Chodakowska sprawdzi się w roli jurorki? My już nie możemy się doczekać 2. sezonu "Dance, dance, dance"! Będziecie oglądać?

Ewa Chodakowska zostanie jurorką!

Ewa Chodakowska będzie oceniać uczestników "Dance, dance, dance"

