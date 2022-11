"10 lat młodsza w 10 dni": Produkcja zabrała głos w sprawie metamorfozy Jolanty! "Nie mamy wpływu na wszystko"

Ryszard z "Sanatorium miłości" skomentował swój związek z młodszą o ponad 30 lat kobietą i sugeruje, że... być może zostaną rodzicami? Były uczestnik hitu prowadzonego przez Martę Manowską w rozmowie z mediami przyznał, że jest gotowy, by zapewnić ukochanej i ich dzieciom bezpieczną przyszłość. Co ciekawe, Ryszard u boku swojej partnerki mocno schudł i zmienił wizerunek! Ryszard z "Sanatorium miłości" zostanie ojcem? Ryszard Lasota wystąpił w pierwszej edycji "Sanatorium miłości " i był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników hitu o poszukujących miłości seniorach. Ryszard głośno mówił, kiedy coś u się nie podobało i krytykował swoich kolegów z programu. Swojemu współlokatorowi urządził awanturę kiedy za późno wrócił do pokoju i zbyt głośno się zachowywał. Ryszard już po zakończeniu "Sanatorium miłości" nie ukrywał, że utrzymuje kontakt tylko z niektórymi koleżankami z programu. Fani z pewnością doskonale pamiętają, że Ryszard nie znalazł miłości w programie TVP. Stało się to jednak już po finale "Sanatorium miłości". W styczniu br. były uczestnik hitu TVP w rozmowie z portalem pomponik.pl po raz pierwszy zdradził, że spotyka się z pewną tajemniczą kobietą. Okazało się wówczas, że nowa partnerka Ryszarda zobaczyła go w telewizji i postanowiła napisać do niego list. Ryszard zdradził wówczas, że kobieta z którą się spotyka jest od niego sporo młodsza. Teraz okazuje się, że partnerka Ryszarda jest od niego młodsza o ponad 30 lat, a miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! Jak informuje portal pomponik.pl, były uczestnik "Sanatorium miłości" u boku swojej partnerki schudł 10 kilogramów, zmienił styl ubierania i zapuścił modną brodę. Co ciekawe, mężczyzna poznał już...