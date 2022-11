Maja Sablewska i Michał Szpak to zdecydowanie jedne z najbardziej kontrowersyjnych osób w polskim show-biznesie. Jak się okazuje, fani piosenkarza przez wiele lat nie mogli wybaczyć jej słów, które do niego skierowała.

Tych osób dziś nikomu nie trzeba przedstawiać. Zarówno Maja Sablewska , która od bycia menadżerką gwiazd została jedną z najbardziej rozpoznawalnych doradczyń wizerunkowych, jaki i Michał Szpak , którego cała Polska poznała dzięki programowi "X-Factor", dziś cieszą się ogromną rozpoznawalnością, zawrotną karierą i sporym gronem fanów. Jak się okazuje, kilka lat temu gwiazda powiedziała do młodego wokalisty słowa, które na dobre utkwiły w pamięci jego fanów, a zdanim niektórych, były one naprawdę okrutne. Teraz Maja Sablewska w końcu postanowiła szczerze za nie przeprosić. Maja Sablewska przeprasza Michała Szpaka Kiedy Michał Szpak zadebiutował w polskim show-biznesie, występując na scenie "X-Factora", było o nim naprawdę głośno. Młody chłopak z potężnym głosem i nietypowym, dość kontrowersyjnym - jak na tamte czasy - wyglądem, był na ustach całej Polski i okazał się prawdziwą sensacją! Wielu może zdziwić fakt, że kiedy jego kariera zaczynała nabierać tempa, postanowił odrzucić możliwość współpracy z Mają Sablewską , która wtedy uchodziła za jedno z najmocniejszych nazwisk wśród menadżerów gwiazd. Jak widać, nie stanęło mu to na drodze dalszego rozwoju, jednak czy wpływ na taką decyzję mogły mieć słowa Mai Sablewskiej, które powiedziała, kiedy po raz pierwszy zobaczyła go w programie? Fani Michała Szpaka do dziś pamiętają niewybredny komentarz gwiazdy, która postanowiła skomentować ubiór młodego wokalisty, a kiedy wszedł na scenę popularnego, muzycznego talent-show, ta kazała pościągać mu "świecidełka". Czy dziś żałuje swoich słów? Wszystko wygląda na to, że tak, bo właśnie podczas rozmowy z Michałem Szpakiem w podcaście "Oświeceni...