Do niedawna Małgorzata Socha należała do niewielkiego grona gwiazd, które nie publikują swoich prywatnych zdjęć w sieci. Na jej profilu na Instagramie można było podziwiać głównie zdjęcia z planu serialu "Przyjaciółki" lub związane z innymi zawodowymi projektami. Aktorka stroniła od zamieszczania zdjęć rodziny na Instagramie, ale teraz to się zmieniło! Ostatnio coraz częściej Małgorzata Socha pokazuje swojego męża , a także dzieci Basię, Zosię i Stasia. Tym razem gwiazda postanowiła pokazać światu swoją mamę! To właśnie ją zabrała do studia "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Socha pokazała swoją mamę Z okazji Dnia Matki Małgorzata Socha pojawiła się ze swoją mamą w studiu "Dzień Dobry TVN". Teraz już wiadomo, po kim aktorka odziedziczyła urodę! Właśnie takiego zdania są fani gwiazdy, którzy z zachwytem komentowali wspólną fotografię aktorki i jej mamy, Bożeny. Wyświetl ten post na Instagramie. Dobrego dnia wszystkim ❤️ @dziendobrytvn @kingarusin @p_krasko MAMA❤️ #dzieńdobrytvn #tvstudio #tvteam #mothersday #friends #withmymom #momanddaughter Post udostępniony przez Małgorzata Socha (@malgosia_socha) Maj 26, 2019 o 12:53 PDT Super program :) Wiadomo po kim Pani jest taka fajna i naturalna :) Mama CUUUDOWNA!!! Ucałowania raz jeszcze 😘😘😘 Co ciekawe, niektóre fanki zauważyły podobieństwo pani Bożeny do... Jolanty Kwaśniewskiej! Pani mama jest bardzo podobna do Jolanty Kwaśniewskiej 😁 wow! mama jak Jolanta Kwaśniewska! Być może fanki zauważyły podobieństwo w...