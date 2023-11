Black Friday zbliża się wielkimi krokami, ale większość popularnych sieciówek w tym roku zaczęło wyprzedaże dużo wcześniej! Hiszpańska Zara, gdzie możesz teraz kupić ubrania i dodatki za 50 procent ceny, H&M, Sinsay i Mohito, a teraz dołączył do nich również Reserved! My już odliczamy dni i nie możemy się doczekać, by upolować supermodne perełki do jesiennych stylizacji! Zobacz, co warto kupić na przecenach Black Friday 2019 w Reserved!

Reklama

W Reserved upolujesz hity jesieni za - 50 procent

Poniżej wybraliśmy dla was najmodniejsze hity na jesień, które za pół ceny kupicie w ulubionej sieciówce gwiazd - Reserved! Ceny już od 29 zł!

1. Ciepły sweter z grubym splotem to numer jeden w szafie wszystkich instagramerek! W tym sezonie nosimy go z dżinsami typu slouchy lub zwiewną spódnicą. Kolor to podstawa, ten mocny żółty doda ci energii w szare jesienne dni! Teraz będzie go można kupić w Reserved za jedyne 69,99 zł! (przeceniony z 119,99 zł).

Mat. prasowe

2. Body tym razem wychodzi na pierwszy plan! Warto mieć je w swojej szafie bo pasuje dosłownie do wszystkiego, podkreśla sylwetkę i jest takieeee kobiece. Możesz nosić je na co dzień do pracy pod marynarkę, a wieczorem z ołówkową spódnicą sprawdzi się również na imprezie i każdym przedświątecznym spotkaniu! Uwaga, ten model z Reserved kosztuje aktualnie tylko 29,99 zł! (przeceniony z 49,99 zł).

Mat. prasowe

3. Nie wyobrażamy sobie jesieni bez ubrań w kratę! Po raz kolejny ten print okazał się najbardziej pożądanym wzorem sezonu i wszystko wskazuje na to, że szybko nie wyjdzie z mody! Dlatego postaw na ciepły płaszcz w dużą kolorowa kratę, a zawsze będziesz wyglądać stylowo. Wiązany pasek perfekcyjnie podkreśli talię, zaś niebanalne wykończenia w postaci frędzli dodadzą całości charakteru! Płaszcz kosztuje 159,99 (przeceniony z 249,99 zł).

Mat. prasowe

4. Dżinsy z wysokim stanem w klasycznym kolorze to inwestycja, która będzie ci procentować przez całą jesień i zimę! Są idealną bazą każdej stylizacji. Proste nogawki i wysoko naszyte kieszenie sprawiają, że ten model pasuje do prawie każdej sylwetki. Warto je kupić, szczególnie że teraz kosztują tylko 59,99 zł! (przecenione z 99,99 zł).

Mat. prasowe

5. Jeśli jeszcze nie masz ich w swojej kolekcji ulubionych butów, to dobry moment, żeby kupić największy hit sezonu jesień-zima 2019/2020 a mowa tu o... zamszowych kowbojkach! Ten model to prawdziwa gratka nie tylko dla fanek kowbojskiego stylu! W Reserved teraz kosztują 149,99 (przecenione z 249,99 zł).

Mat. prasowe