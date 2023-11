Black Friday 2019 już za tydzień, ale część sieciówek zdecydowała się zorganizować wyprzedaże już przed samym czarnym piątkiem, wśród nich jest m.in. Zara, która większość hitów sprzedaje za 50 procent ceny. Do Zary z wielkim przytupem dołącza również H&M, który wyprzedaje przed Black Friday 2019 część ubrań i dodatków. Żeby ułatwić wam zakupowe szaleństwo w Black Friday, przygotowaliśmy dla was przewodnik po największych wyprzedażowych hitach i znaleźliśmy 5 prawdziwych perełek, które musicie upolować na Black Friday 2019 w H&M.

1. Karmelowy dwurzędowy płaszcz to totalny hit nie tylko w H&M, ale również w Zarze, Mohito czy Reserved. Dwurzędowy płaszcz z grubej wełnianej tkaniny kosztuje w H&M po przecenie z 799 zł - 599 zł. Sporo, ale to jakość premium. My uważamy, że warto! Jeśli chcesz jednak znaleźć tańszy, poniżej umieściliśmy niemal identyczne.

2. Panterkowa plisowana spódnica. Przeceniona w H&M przed Black Friday ze 139 na 129 złotych. W naszej redakcji panterka jest nadal totalnym hitem, dlatego zaufaj redaktorkom modowym - wiemy, co mówimy, bo zwierzęce wzory jeszcze długo nas nie opuszczą ;)

3. Cekinowe szaleństwo idealne na sylwestrową imprezę i karnawałowe bale. W H&M cudną czerwoną cekinową sukienkę kupicie przed Black Friday 2019 za 149 złotych (przeceniona z 229 złotych). Jeśli chcecie błyszczeć, ta sukienka to totalny must have tej zimy!

4. Zimą ABSOLUTNIE NIE REZYGNUJ z kwiatów! W sieciówkach, np. w H&M tuż przed Black Friday 2019 znajdziesz wiele kwiecistych sukienek. Spójrzcie tylko na to cudo z H&M, sukienka została przeceniona ze 129 na 89 złotych.

5. Botki na szpilce z czarną cholewką to totalny must have tej jesieni i zimy. Dlaczego? Po pierwsze, są niezwykle seksowne. Po drugie, optycznie wyszczuplają nogi, a po trzecie... są po prostu super modne zimą 2019! Wybrane przez nas szpilki w H&M zostały przecenione ze 199 na 129 złotych.