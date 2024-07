1 z 6

Od dzwonów przez "marchewy" po proste fasony - najmodniejsze dżinsy tego sezonu łączy długość 7/8 i... postrzępione nogawki. Gwiazdy już oszalały na punkcie nowego trendu, stawiając na wersje od projektantów - Ty podobny efekt możesz uzyskać przy pomocy... nożyczek. :)

Dżinsy z przyciętymi nogawkami stały się elementem nie tylko stylizacji na co dzień, ale też looków na wielkie wyjście. Selena Gomez w swoich postrzępionych marchewach pozowała na czerwonym dywanie, a Maja Sablewska ulubioną parę zestawiła z białą koszulą, wybierając się do programu śniadaniowego. Emma Roberts i Alessandra Ambrosio przycięte dżinsy noszą na co dzień, a Joanna Przetakiewicz - jako element wieczorowego, denimowego total looku.

Sprawdźcie, na jakie marki postawiły gwiazdy i zainspirujcie się ich stylizacjami. Co sądzicie o tym trendzie? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

