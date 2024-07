1 z 8

Od morelowych pasteli po odcień zachodzącego słońca – tej wiosny ulicami zawładnie kolor pomarańczowy! Zainspiruj się stylem gwiazd i energetyzującą barwę noś solo lub w towarzystwie stonowanej szarości.

Jeśli krzykliwy oranż wydaje ci się zbyt odważny, rzuć okiem na stylizacje znanych fashionistek, którym udało się go ujarzmić. Jaime King intensywny odcień zmiksowała z jego pastelowym odpowiednikiem, Paulina Sykut-Jeżyna zneutralizowała go klasycznym fasonem garnituru, a Karlie Kloss postawiła na prostotę. Zabawę z najmodniejszym kolorem wiosny proponujemy zacząć od pomarańczowych akcesoriów. Sprawdź naszą galerię, by dowiedzieć się, na jakie marki postawiły gwiazdy i gdzie upolować modne dodatki wpisujące się w oranżowy trend.

