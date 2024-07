Reklama

Markowy, różnorodny asortyment, unikatowe perełki w cenach do 60% niższych* i dostawy nowych produktów aż kilka razy w tygodniu – zakupy w TK Maxx to niekończące się SZALONE MOŻLIWOŚCI. Pod tym hasłem, już po raz kolejny realizowana jest brandowa kampania TK Maxx, której w tym roku dodatkowo towarzyszy hasztag #NoOutfitClash. Za jego pomocą, marka zachęca klientów do eksperymentowania w kreowaniu własnego stylu i poszukiwania wyjątkowych perełek, które pomogą stworzyć oryginalne i wyróżniające się stylizacje.

Podążanie za trendami w każdym aspekcie naszego życia – od mody poprzez design aż po kierunek podróży stało się znakiem rozpoznawczym dzisiejszych czasów. Jednocześnie, coraz bardziej pragniemy się wyróżniać i coraz częściej szukamy produktów, które są unikatowe i oryginalne. Z pomocą przychodzi TK Maxx, gdzie na każdego czekają szalone możliwości, czyli wyjątkowe połączenie różnorodnych, unikatowych produktów od projektantów i znanych marek oraz okazyjnie niskich cen. Pod jednym dachem klienci mogą znaleźć unikatowe perełki, często w pojedynczych egzemplarzach, a także tysiące różnych stylów. Sukienki boho, kwieciste bluzki, lniane marynarki, eleganckie torebki czy stylowe buty to zaledwie ułamek tego, co znajduje się w niezwykle bogatym asortymencie TK Maxx. Dodatkowo, każdym zakupom w TK Maxx towarzyszy dreszczyk emocji związany z poszukiwaniem skarbów.

Dziennikarze i blogerzy mogli się o tym przekonać 19 czerwca 2018 roku podczas spotkania prasowego z udziałem stylistki oraz kostiumografki Elwiry Rutkowskiej. W swoim atelier, ekspertka opowiedziała o tajnikach zawodu oraz zdradziła kilka sprawdzonych sposobów, jak robić zakupy w TK Maxx. W drugiej części spotkania, goście zostali zaproszeni na warsztaty pod hasłem #NoOutfitClash. Uczestnicy otrzymali zadanie specjalne: zinterpretować hasło Szalone Możliwości, ubierając papierowe laleczki, które swoim wyglądem nawiązywały do popularnej zabawy z dzieciństwa, w której za pomocą papierowych ubrań można było tworzyć dowolne stylizacje dla laleczek. Jak sobie poradzili? W stylizacjach pojawiły się niestandardowe mieszanki wzorów, odważne kontrasty kolorystyczne oraz połączenia różnych stylów. Elegancja z rockowym pazurem, minimalizm z odrobiną szaleństwa czy awangarda połączona z klasyką – goście na każdym kroku zaskakiwali swoją pomysłowością. Wszystkie stylizacje były jedyne w swoim rodzaju, co udowadnia, że dzięki TK Maxx każdy może podkreślić swój indywidualny, niepowtarzalny styl, w myśl idei #NoOutfitClash!

Wykonując kreatywne zadania, goście obecni na spotkaniu mogli się przekonać o tym, jak wyglądają zakupy w TK Maxx. Dzięki sześciu działom tematycznym, dostawom aż kilka razy w tygodniu oraz perełkom dostępnym często w pojedynczych sztukach, odwiedzając TK Maxx zawsze można się spodziewać nieoczekiwanego i polować na skarby, o których nawet się nie śniło. Wszystko to sprawia, że TK Maxx jest wyjątkowym miejscem, gdzie każdy spełni swoje marzenia!

Właśnie trwa sezon festiwalowy – to również doskonała okazja do interpretacji panujących trendów i eksperymentowania z TK Maxx!

Wzorzyste kimono, 269,99 zł

Kurtka z efektem hologramu, 99,99 zł

Naszyjnik, 74,99 zł

Pikowana torebka, 179,99 zł

Metaliczne botki, 199,99 zł