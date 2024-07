Tegoroczna wiosna zapowiada się bardzo stylowo. Nie tylko ze względu na nowe trendy w modzie, ale również w manicure. Marka Sally Hansen kocha modę. Dlatego po raz kolejny podjęła współpracę z BIZUU – duetem zdolnych projektantek: Blanki Jordan i Zuzy Wachowiak. Sally Hansen była kreatorem manicure najnowszego pokazu BIZUU na sezon Wiosna-Lato 2017.

Trendy w manicure na wiosnę i lato 2017

Jednym z ciekawszy trendów zaprezentowanych na pokazie BIZUU był sprytny trik z taśmą. Dzięki zastosowaniu tej metody, połowa paznokcie pokryta jest kolorem, a połowa pozostaje neutralna. Ten trend nosi nazwę "negative space". W czasie pokazu zastosowano osiem najmodniejszych kolorów lakierów. Były wśród nich półtransparentne pastele (Complete Salon Manicure #175 Arm Candy i #160 Shell We Dance?), miedziane złoto (Complete Salon Manicure #237 World is My Oyster), wariacje na temat lilii i ciemnego fioletu oraz landrynkowego różu (Complete Salon Manicure #410 Hat’s Off to Hue, #660 Pat on the Black oraz #530 Back to the Fuchsia) intensywny niebieski (Complete Salon Manicure #684 New Suede Shoes) oraz klasyczna czerń (Complete Salon Manicure #700 Hooked on Onyx). Jednym z ciekawszych kolorów był intensywny odcień różu, pochodzący z kolekcji o nazwie Barbie. Odważycie się na taki look tej wiosny?

W tym sezonie bardzo modne będą pastelowe paznokcie.

Jednym z ciekawszych kolorów na wiosnę jest również pastelowe złoto.

Wiosna zapowiada się bardzo stylowo! Może skusisz się na look w stylu Barbie?

Róż będzie rządził w tym sezonie.